Luka Doncic se rinde ante LeBron James: "Probablemente yo a los 41 años ande cojeando"

El base esloveno alabó la capacidad del tetracampeón de la NBA para seguir jugando al máximo nivel con 41 años, tras su victoria frente a los New Orleans Pelicans.

El jugador con más minutos en la historia de la NBA

Los Angeles Lakers están en racha. La franquicia angelina encadena varios partidos con victoria frente a rivales directos de la misma conferencia y, con 23 victorias y 11 derrotas, se encuentran en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

En su último encuentro, el conjunto dirigido por JJ Reddick salió por la puerta grande del Smoothie King Center tras vencer a los New Orleans Pelicans (103-111) fuera de casa. Con 30 puntos cada uno, LeBron James y Luka Doncic remontaron un encuentro que se les complicó desde el segundo cuarto.

El base esloveno de los Lakers acabó con un doble-doble (30 puntos y 10 asistencias) formando una dupla sensacional con 'King' James, quien a sus 41 años sigue demostrando por qué se le considera como el mejor jugador de baloncesto de la historia.

Ante el incansable rendimiento del tetracampeón de la NBA, Doncic no dudó en elogiar a su compañero y bromeó sobre cómo estaría él a la edad del 23 de los Lakers. "Es una locura. Probablemente yo, a los 41, ande cojeando", afirmaba Luka a la prensa en el vestuario entre risas.

Sin embargo, los elogios no se quedaron ahí, y LeBron recordó por qué a Doncic se le llama 'Luka Magic': "Doncic lo hace todo el tiempo, no hay un solo tiro en la cancha que no creamos que pueda encestar... sabemos que es Luka Magic por algo".

"Luka no necesita adaptar su juego a mí. Depende de nosotros adaptar nuestro juego a él y descubrir cómo hacerlo", añadió LeBron James sobre su compañero de equipo y estrella de Los Angeles Lakers.

LeBron, el veterano más mayor de la NBA

Hasta el momento, la edad no parece que sea un factor que afecte demasiado a LeBron James. El alero estadounidense es el jugador con más edad en activo y, pese a la gran cantidad de partidos que se juegan al año en la NBA, apenas se pierde uno por fatiga.

Sin embargo, el propio James ha valorado la opción de descansar en ciertos partidos para no jugar varias noches consecutivas. "Jugar dos partidos seguidos el resto de la temporada está por definir. Tengo 41 años, he jugado la mayor cantidad de minutos en la historia de la NBA...", concluye el astro del baloncesto.