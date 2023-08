Pau Gasol ha recibido el reconocimiento más grande que un jugador de baloncesto podría recibir. El exjugador de Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs o Chicago Bulls ha entrado en el Hall of Fame de la NBA junto a otras leyendas como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon y Gregg Popovich.

En un emotivo discurso lleno de agradecimientos, Gasol ha abrazado este "enorme honor" y ha dado las gracias al "apoyo, guía e inspiración" que muchos le han dado a lo largo de su carrera. Al primero que ha dado las gracias a sido a Toni Kukoc, su presentador durante la gala.

"Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos", bromeó. Sin embargo, nadie le ha apoyado como su familia, a quien ha agradecido todos sus esfuerzos para ayudarle a alcanzar esta cima.

Con Marc Gasol ha compartido una divertida broma al recordar que son "los únicos hermanos que han sido traspasados en la historia" de la liga, hablando de ese traspaso que acabó con él en los Lakers y con los derechos de su hermano en Memphis.

También ha agradecido a leyendas europeas como Dražen Petrovic o Arvydas Sabonis, así como a Fernando Martín. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ha sido en el que ha recordado a su amigo Kobe Bryant, fallecido en el año 2020. "En los Lakers pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie (...), que me enseñó lo duro que tienes que trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor", ha afirmado.

"Nada me gustaría más que estuvieses aquí hoy. Te echo de menos y te quiero", ha confesado, dando las gracias a la viuda de Kobe, Vanessa, por estar en la ceremonia.