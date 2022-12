El Países Bajos-Argentina de cuartos de final del Mundial de Qatar fue un partido que tuvo de todo. Desde la albiceleste ganando 0-2 hasta la remontada de los neerlandeses en el último segundo, incluyendo toda la tensión entre ambos equipos, que tuvieron varios encontronazos hasta después del final del partido.

Esta tensión la plasmó Leo Messi tras la tanda de penaltis. Y es que en plena entrevista, mientras el periodista hablaba al '10', el argentino estaba mirando a su derecha para luego explotar diciendo "que mirás bobo".

QUE MIRAS BOBO JAJAJAJAJAJAJAA BASADO MI CAPITÁN pic.twitter.com/yoFUNu9eCO — La Scaloneta 🇦🇷 (@LaScaloneta) December 9, 2022

Sin embargo, se desconocía el motivo por el que Messi saltó de esta manera. Pocas veces se ha visto al astro argentino tan encendido y cabreado. Pero ahora ha salido el vídeo a la luz que muestra el momento justo que provoca la reacción de Messi.

En el vídeo se puede ver como Weghorst está mirando hacia la zona donde está Messi haciendo la entrevista, mientras que Lautaro Martínez o Lisandro Martínez fueron a hablar con él.

Hasta el Kun Agüero se unió a la conversación e incluso le dio la mano al jugador de Países Bajos. Justo antes de acabar el vídeo, Lisandro Martínez dice: "Vamos dale, que somos más equipo nosotros eh".

Así habló Messi de Weghorst tras el partido: "El 19 empezó a chocarnos. A provocar. A decirnos cosas. Eso no es parte del fútbol. Yo respeto a todos, pero a mí me gusta que me respeten también".

Y por su parte, así habló el jugador del Besiktas del futbolista del PSG: "Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona".