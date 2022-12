El duelo entre Países Bajos y Argentina estuvo lleno de enfrentamientos entre jugadores y cuerpos técnicos. Tras la victoria de los argentinos, hubo un encontronazo entre Leo Messi y Wout Weghorst en zona mixta y el neerlandés estaba afectado tras ello.

Después del final del partido, Leo Messi atendió a 'TyC Sports'. Mientras estaba siendo entrevistado, apareció fuera de cámaras Weghorst, delantero de Países Bajos que había anotado los dos goles para los europeos, pero que también había tenido varias disputas con jugadores albicelestes.

Entonces, Messi, en mitad de la entrevista, le soltó: "¡Qué mirás bobo, qué miras! ¡Anda para allá!". Posteriormente, reconoció que el '19' había "provocado y dicho cosas que no son parte del fútbol" como justificación al trato que le dio al delantero.

Por su parte, Weghorst explicó lo sucedido: "Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona".

Pese a las buenas intenciones que defiende que tenía Weghorst, Messi rechazó el saludo y el delantero neerlandés fue sacado de la zona mixta por Enzo Fernández, Lautaro Martínez y el Kun Agüero para evitar un nuevo altercado en un partido muy tenso.