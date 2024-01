Los Chicago Bulls vivieron ante Golden State Warriors dos derrotas. Una, en el propio partido, con los de San Francisco demostrando que siguen teniendo ese 'algo' que les ha hecho ganar tanto y con Curry y Klay Thompson como en sus mejores años. La segunda, la más importante, tuvo lugar en el homenaje a esa dinastía de Michael Jordan, Pippen y compañía que hizo llegar a Illinois los seis anillos con los que cuenta la franquicia.

Fue cuando salió la imagen de Jerry Krause. La de su manager aquellos años. La del arquitecto de esos Bulls campeones, de los únicos Bulls campeones. La de alguien marcado por el documental de 'The Last Dance', producido por Michael Jordan. Porque fue él a quien ahí se señaló como culpable del final de todo. Porque es a él contra quien cargaron los aficionados de Chicago.

Abucheos para él y para su viuda

El bochorno fue total. Krause, que murió en 2017, se llevó un tremendo abucheo de la afición del equipo al que hizo campeón. Para añadir más todavía, Thelma Krause, su viuda, estaba en el pabellón de chicago.

Desoladora fue su imagen en pantalla. Abatida, viendo cómo la afición de los Bulls pitaba a su difunto marido en el 'Ring of Honor'. Y también a ella misma, porque no dejaron de abuchear incluso cuando ella, entre lágrimas, representaba a Krause.

Seis anillos en 18 años

En esos 18 años en los que fue responsable de la plantilla, de 1985 a 2003, llegaron los seis anillos con los que cuenta la franquicia. Hijo de Chicago, llevó a unos Bulls que no eran nada a firmar la que por aquel momento fue la temporada récord en temporada regular con 72-10.

Las reacciones ante tal bochorno no se hicieron esperar. "Vergonzoso. Estoy roto por Thelma y por la familia Krause", dijo Steve Kerr, entrenador de Golden State y miembro de esos Bulls campeones.

"¿En qué estamos pensando? No me lo puedo creer. Estés o no de acuerdo con él estamos aquí para celebrar. Jerry hizo un gran trabajo reuniendo a aquel equipo. Esa gente que abucheó debe estar abochornada", insiste.

DeMar DeRozan, una de las estrellas de los Bulls, también dejó clara su opinión: "Apesta que su familia haya tenido que soportar algo así. Sin Jerry, esos históricos Bulls no existirían".