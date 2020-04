Pau Gasol y Kobe Bryant formaron una pareja letal entre 2008 y 2010. Juntos guiaron a Los Angeles Lakers a dos anillos consecutivos en 2009 y 2010.

Bryant, durante toda su carrera, siempre destacó por ser una bestia competitiva. Y sus curiosas maneras de motivar a sus compañeros siempre han sido muy comentadas.

Gasol, en una entrevista al programa 'La Resistencia' ha explicado qué motes le puso Bryant nada más aterrizar en Los Ángeles. Todos ellos, para tenerle motivado, según apunta el español.

"Me pusieron dos: el Hispano, por la película 'Gladiator', que me ponían la música de la película y todo antes de los partidos en el Staples Center. Aquello me motivaba bastante", desveló el pívot. Pero había más. Otro aun más llamativo.

"Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar la furia y la llama de dentro y me llamaba Pablo por Pablo Escobar. No porque fuera narcotraficante ni nada que ver con el mundo de la droga, sino por ese instinto asesino y de conquistar uno de los grandes en lo mío. Para sacar ese instinto y esa agresividad me comparaba con él", relató.

"Yo siempre me lo tomé como una estrategia suya de motivarme. El mote de Pablo era algo interno, mientras que lo de Hispano me lo cantaban todos los aficionados", contó el dos veces campeón de la NBA.