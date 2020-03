LeBron James dice 'no'. 'No' a jugar partidos de NBA a puerta cerrada por temor al coronavirus. El jugador de Los Angeles Lakers, gran estrella del basket norteamericano, ha confirmado que él se niega a jugar encuentros si no hay nadie en las gradas por disputarse a puerta cerrada.

"Juego por los aficionados, y es de eso de lo que va todo. Si voy a un pabellón y no hay nadie en la grada yo no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", dijo el alero.

Y es que la NBA ya se está planteando la opción de cerrar las canchas al público ante la rápida expansión que el coronavirus está teniendo en Estados Unidos. De momento, ya han recomendado no dar la mano ni a aficionados ni entre jugadores.

De momento, la acogida que ha tenido la opción de jugar partidos a puerta cerrada ha sido mala. Los jugadores han rechazado por completo esta opción, y LeBron es tan solo una muestra más de que quieren público en las gradas.

Los Golden State Warriors, que juegan contra los Sixers, han confirmado que el encuentro se va a jugar tal y como estaba previsto, a pesar de que el Departamento de salud Pública de San Francisco aconsejase cancelar este tipo de eventos multitudinarios.

