Con la crisis del coronavirus que amenaza con complicar el comienzo de temporada de Fórmula 1, especialmente en carreras como la de Bahréin o la de Vietnam, siempre es bueno algo de humor, y Lando Norris se ha encargado de ello. En unas declaraciones para 'Reuters' le han preguntado que como tal y como recomienda la OMS, no dará la mano a su compañero Carlos Sainz para prevenir el contagio del virus, y su respuesta ha sorprendido.

"Creo que nunca le doy la mano a Carlos de todos modos. Normalmente le doy un puñetazo o él me lo da a mí para saludarnos. No hay que tocar las cosas que todos los demás tocan, nada de apretones de manos, mejor chocar el codo o chocar los cinco en el aire, sin llegar a tocarnos", ha bromeado Norris.

Después de las bromas se ha puesto algo más serio y ha analizado cómo cree que será su comienzo de temporada de este año en comparación con el anterior: "Me siento mucho mejor, mucho más relajado y con mucha más confianza. Tengo mi cabeza en un lugar mejor. El año pasado tenía mucha ansiedad y muchos nervios, no pude disfrutarlo. Ahora me siento en un lugar mucho mejor. El año pasado nos pasaron cosas en el tramo final de las carreras, cuando estaba muy cerca de conseguir un buen puñado de puntos. En Francia, Spa y Montreal hubo bastantes oportunidades, fue una pena".

Norris está de acuerdo con Carlos en que este año la zona media estará más igualada, especialmente con Racing Point, quien ha mostrado dar un gran paso adelante en los test de pretemporada. "Va a estar todo muy igualado con los equipos de la zona media. Racing Point va muy bien, igual que el resto de equipos, incluso Williams, que está muy cerca este año. Por ello, tenemos que trabajar duro y mantener la cabeza agachada. Tal vez Racing Point esté un paso por delante, pero espero que podamos recuperar el liderazgo", ha zanjado Norris.