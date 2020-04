El perfil de Instagram de Kobe Bryant volvió a la actividad con un mensaje que sorprendió a todos sus seguidores. El mito de Los Angeles Lakers, que murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero, volvió a tener actividad en sus redes sociales con un post que muchos atribuyeron en un primer momento a un posible hackeo.

Fue en las últimas horas cuando en la cuenta apareció un vídeo en el que se promocionaba un libro. En ese instante, la autoría del mensaje era un secreto para poco tiempo después dejar de serlo. Fue su mujer, Vanessa Bryant, quien publicó dicho post y que hizo lo propio en su perfil a los pocos minutos.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B-Z2N0WHWp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B-Z2N0WHWp-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Welcome back to Dren! We hope you are all ready to catch up with the West Bottom Badgers for another magical basketball season. The #Wizenard Series: Season One is OUT NOW.🧡🧡🧡🧡🧡🧡#KobeBryant #GranityStudios #Kobeinc]]