El que fuera estrella de la NBA y uno de los mejores jugadores de baloncesto de toda la historia, Kobe Bryant, ha fallecido a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas (California), según ha informado el portal 'TMZ'. La leyenda del deporte viajaba en el helicóptero siniestrado junto a otras cuatro personas, entre las que se encontraba su hija mayor Gianna Maria, y ninguno de ellos habría logrado sobrevivir al accidente.

Ahora mismo, la Policía se encuentra rastreando el lugar en busca de pistas que expliquen las causas del siniestro. Bryant había tuiteado durante la pasada madrugada tras el récord de LeBron James de anotación, superándole como tercer máximo anotador de la NBA. Las redes se han llenado de mensajes de ánimo tras la confirmación de la noticia.

Así quedó el helicóptero de Kobe Bryant | Antena 3

Sus increíbles movimientos dentro de la pista y su humildad fuera de la misma no fueron lo único que le hicieron brillar como jugador y persona. España siempre mostró un cariño especial al jugador estadounidense por la forma en la que este acogió en la NBA a Pau Gasol, jugador que ha mostrado su desconsuelo en redes sociales al conocer la noticia: "Devastado. Mi hermano. No puedo, simplemente no puedo creerlo".

No tardaron en forjar ambos una íntima amistad que siempre quisieron hacer visible ambos; tanto Kobe, que se refería continuamente a Pau como su "hermano", como Pau, que hablaba de la misma forma de Kobe. Juntos compartieron además dos de los mayores éxitos de la franquicia angelina: los títulos de 2009 y 2010.

Kobe Bryant, de 41 años, logró cinco anillos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), además de haber sido All-Star en 18 temporadas. Asimismo, fue máximo anotador de la liga en 2006 y 2007 y MVP de la temporada regular en 2008. Fuera del baloncesto, Bryant alcanzó el reconocimiento al ganar un Oscar al Mejor Corto de Animación por 'Dear Basketball', una pieza audiovisual que hizo como carta de despedida al baloncesto.

Decir Kobe Bryant es hablar de historia. Es hablar de técnica. De talento. Una carrera que fue más allá del propio deporte. Del propio baloncesto. Fue amor por el balón. Un amor apasionado, sin cadenas. Un amor de un jugador que fue 18 veces 'All Star'.

Es el adiós de una leyenda con mayúsculas. Un jugador cuya muerte supone un antes y un después no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Kobe Bryant, 'La Mamba Negra', una leyenda que nunca morirá en el recuerdo de todos los aficionados al baloncesto.