Steve Kerr, entrenador de los laureados Golden State Warriors, ha cargado muy duramente contra Donald Trump. El mundo de la NBA está unido en sus críticas al presidente de EEUU, después de la muerte de George Floyd en un nuevo caso de brutalidad policial en Minneápolis.

Tras llamar Trump "matones" a los manifestantes que protestaban por la muerte del hombre, Steve Kerr ha reaccionado en Twitter y ha sido muy claro en su opinión sobre el líder de EEUU.

"Por esto los racistas no deberían ser presidentes", escribió Kerr, a la par que recordaba las palabras de Trump llamando "hijos de p***" a los jugadores de la NFL que hincaban la rodilla cuando sonaba el himno nacional.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK