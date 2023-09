Luka Doncic se ha convertido, gracias a sus actuaciones, en uno de los mejores jugadores de la NBA. Sin embargo, su gran habilidad no es ninguna novedad para nadie ya que, cuando jugaba en el Real Madrid, ya se convirtió en una de las principales 'perlas' del baloncesto mundial.

Por ello, el jugador esloveno ha aprovechado una rueda de prensa organizada por la propia NBA para hablar, precisamente, de ese amor que aún siente por el club que le dio la oportunidad de triunfar en el baloncesto profesional.

"Me emociono porque es mi casa. He jugado ahí siete años, he vivido ahí y lo he conocido todo ahí. El Madrid me dio la vida, y gracias a eso estoy aquí hoy. Así que estoy muy emocionado de estar de vuelta", asegura Doncic.

Y es que el esloveno tendrá la oportunidad de volver a jugar en el feudo blanco el próximo 10 de octubre, cuando tendrá lugar el partido amistoso entre el Real Madrid y Dallas Mavericks en el Wizink Center.