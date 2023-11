Shaquille O´Neal es uno de los jugadores más conocidos de la historia de la NBA. Uno de esos jugadores que desprende carisma por todos lados. De hecho, por ello, desde hace más de 10 años es comentarista en 'TNT' junto con Charles Barkley. También ha lanzado hasta cuatro álbumes musicales, incluso ha aparecido en varios shows de lucha libre profesional.

Pero lo que realmente le ha impulsado a la fama es el talento que tenía cuando estaba cerca del aro. La forma en la que se aprovechaba de su intimidatorio físico, hacía que el exjugador de Los Ángeles Lakers se volviera imparable cuando recibía en la pintura. Fueron años de muchos éxitos para el pívot: 1 MVP, 4 anillos, 3 MVP de las finales y 8 veces en el mejor quinteto de la NBA.

Precisamente, las gigantescas proporciones de su cuerpo siempre han dado mucho que hablar. Su peso ha ido variando en distintas etapas de su carrera. En su momento, en la temporada 2001-02, cuando ganó su tercer anillo consecutivo con Los Ángeles Lakers, eran 147 kilos los que oficialmente se decía que pesaba.

Sin embargo, el miembro del salón de la fama de la NBA reveló en el medio 'SIRUSXM' el verdadero peso que llegó a alcanzar en aquellos estelares Lakers: "Cuando empecé con los Orlando Magic pesaba 129 kilos".

Comenzó a entrenar levantando pesas y la cifra no paró de incrementar hasta los 188 kilos. En 8 años aumentó 50 kilos. 2,17 metros de pura masa muscular que amedrentaban a las defensas rivales cuando se acercaba a la canasta.

Shaquille O’Neal says that he weighed 415 pounds during the Lakers’ championship run in 2002 🤯

He was listed at just 325 pounds that season.

(via @SIRIUSXM)pic.twitter.com/cauQtsj5uF