Victor Wembanyama es la gran sensación de la NBA. Su impacto en la liga ha sido tremendo y sólo ha disputado un puñado de partidos. Y se están haciendo muchos pronósticos sobre qué será capaz de hacer en el baloncesto actual.

Ron Artest ha hecho el pronóstico más atrevido. Está convencido de que anotará más de 100 puntos en un partido.

"Será el primer jugador en anotar más de 100 puntos en un partido. Superará a Wilt", escribió el exjugador de la NBA.

Artest se refiere a Wilt Chamberlain, quien mantiene el récord del jugador con más puntos en un solo partido. Anotó 100 puntos en un partido de marzo de 1962, cuando vestía la camiseta de los Philadelphia Warriors.

When Wem scores 101 points , please remember where you heard it first