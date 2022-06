La derrota contra los Celtics en las finales de la NBA no sentó nada bien a varios de los jugadores más importantes de los Golden State Warriors. El primero en hablar fue Stephen Curry, cuyas declaraciones parecen haber molestado a otros de los veteranos del vestuario, Draymond Green.

"No creo que fuéramos lo suficientemente inteligentes en esas situaciones para intentar encontrar los emparejamientos adecuados e intentar crear los tiros correctos. Meter puntos no es suficiente para ganar. Tienes que defender", mencionó Curry tras el primer partido de la final, donde perdieron por 120-108 después de un último cuarto nefasto.

Otro de los más veteranos del vestuario de la franquicia de San Francisco, Draymond Green, que viste la elástica de los Warriors desde 2012, se ha pronunciado tras las palabras de Stephen Curry ¿Una posible crítica hacia él? "Creo que la responsabilidad en la vida es importante en cualquier cosa, no solo en el baloncesto", indicaba Green. Pero su posible dardo la máxima figura de su equipo no terminó ahí. "Como líder, una cosa que odio son los líderes que cuando todo está bien, todo es por ellos... Y cuando las cosas salen mal, es culpa de todos los demás", explicó.

"Tienes que aceptar tu papel en las cosas y tener algo de responsabilidad o nada de esto funciona. No puedo responsabilizar a nadie más si no puedo mirarme al espejo y asumir mi propia responsabilidad", continuaba Green, que cuenta con un promedio de 28.5 minutos por partido jugado en esta última temporada.

Asimismo, Green criticó a todos los que se pronuncian acerca del comienzo de una dinastía si los Warriors ganan el anillo de la NBA. "La dinastía estaba intacta antes de esto. Esto no marca a la dinastía, la dinastía ha sido marcada y continúa mejorando cada vez más", indicó el jugador, de 32 años. " No se puede decir de repente 'Oh, sí, esto es una dinastía', no, basta. Antes de esto ya éramos una dinastía", sentencia.

Esta madrugada, a las 2 de la mañana, los Golden State Warriors tienen la oportunidad de igualar la final o, en todo caso, los Celtics pueden continuar poniendo tierra de por medio y acercarse, poco a poco, al título.