Stephen Curry está empezando a mosquearse con los Golden State Warriors. El base, gran estrella de la franquicia de San Francisco, ha dejado un mensaje más que claro de impaciencia ante la inacción de los suyos a la hora de acometer un gran fichaje que haga que puedan pelear por el anillo.

Y es que a pesar del trío que formarán él, Green y Klay Thompson, a los Warriors les falta esa pieza. Una pieza que podría ser, por ejemplo, Ben Simmons, que parece más que claro que saldrá de los Sixers.

Sin embargo, los de San Francisco no han hecho movimiento alguno para ello, y Curry está comenzando a cabrearse por todo esto.

"Si no tienes estas conversaciones es que no lo estás intentando", comentó Curry en el podcast 'Brother From Another' sobre la opción de firmar a Ben Simmons.

Stephen ha tenido un verano de muchas charlas con la zona noble de los Warriors para que vayan al mercado. La primera opción era la de Bradley Beal, de los Wizards, y ahora estaba en la mesa la de Ben Simmons.

Las grandes estrellas de los Warriors buscan que la franquicia renuncie a las rondas de draft que tenga que renunciar para pelear ya por el anillo... algo que parece complicado que suceda a corto plazo salvo movimientos de última hora.