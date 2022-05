Impotencia, rabia, frustración, enfado, ira... Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, salió a rueda de prensa en la previa del cuarto encuentro de la final del Oeste ante los Dallas Mavericks con una macedonia de sentimientos tras el trágico tiroteo que se produjo en una escuela primaria de Texas y que se cobró la vida de 19 niños y dos profesores.

El técnico, cuyo padre falleció en otro tiroteo en 1984 cuando era rector de la Universidad Americana de Beirut, se negó a hablar de baloncesto y enfocó su comparecencia a criticar a los republicanos.

El grupo parlamentario estadounidense lleva frenando tiempo la propuesta de ley, conocida como HR8, para reforzar el control de armas de fuego por medio del estudio de antecedentes de los compradores.

"No voy a hablar de baloncesto hoy (...). Ninguna pregunta de baloncesto importa", arrancó Kerr, que posteriormente dirigió a su equipo ante los Mavs de Luka Doncic, que se llevaron la victoria por 119-109.

Discurso completo de Steve Kerr:

No voy a hablar de baloncesto. No ha pasado nada con nuestro equipo en las últimas seis horas. Vamos a empezar de la misma manera esta noche. Cualquier pregunta de baloncesto no importa.

Desde que salimos del tiroteo, 14 niños fueron asesinados a 400 millas de aquí. Y un maestro En los últimos 10 días, hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado en Buffalo, hemos tenido feligreses asiáticos asesinados en el sur de California. Ahora tenemos niños asesinados en la escuela.

¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera. Estoy tan cansado. Perdóneme. Lo siento. Estoy cansado de los minutos de silencio. ¡Suficiente!

Hay 50 senadores en este momento que se niegan a votar sobre la HR8, que es una regla de verificación de antecedentes que la Cámara aprobó hace un par de años. Ha estado sentado allí durante dos años. Y hay una razón por la que no lo votarán: para mantenerse en el poder.

Así que les pregunto, Mitch McConnell (líder republicano), les pregunto a todos ustedes, los senadores, que se niegan a hacer algo con respecto a la violencia, los tiroteos en las escuelas y los tiroteos en los supermercados. Te pregunto: ¿Vas a poner tu propio deseo de poder por delante de la vida de nuestros niños y nuestros ancianos y nuestros feligreses? Porque eso es lo que parece. Es lo que hacemos todas las semanas.

Así que estoy harto. He tenido suficiente. Vamos a jugar el juego esta noche. Pero quiero que cada persona aquí, cada persona que escuche esto, piense en su propio hijo o nieto, o madre o padre, hermana, hermano. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara hoy?

No podemos volvernos insensibles a esto. No podemos sentarnos aquí y simplemente leer sobre esto y decir, bueno, tengamos un momento de silencio, sí, Go Dubs. Vamos, Mavs, vámonos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a jugar un partido de baloncesto.

Cincuenta senadores en Washington nos van a tomar como rehenes. ¿Se da cuenta de que el 90 por ciento de los estadounidenses, independientemente del partido político, quiere verificaciones de antecedentes, verificaciones de antecedentes universales? El noventa por ciento de nosotros. Estamos siendo rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan incluso a someterlo a votación, a pesar de lo que nosotros, el pueblo estadounidense, queremos.

No lo votarán porque quieren aferrarse a su propio poder. ¡Es patética! ¡He tenido suficiente!