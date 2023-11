Segundo partido de la In Season Tournament tanto para Golden State Warriors como para Minnesota Timberwolves. Un partido aparentemente tan normal como otro cualquiera, de no ser por el pique que venían arrastrando Anthony Edwards y Draymond Green desde principio del año.

El jugador por excelencia de Minnesota de esta temporada cargó en el primer partido del curso contra el ala-pívot de los Warriors: "Donde sea quiero jugar contra los Warriors, por Draymond Green, porque habla demasiadas tonterías". A lo que Dray no dudó en contestar: "Primero que sea alguien y luego que hable".

Esa tensión no se hizo esperar en el primer enfrentamiento de la temporada entre ambas franquicias. No había transcurrido ni dos minutos del duelo, ni siquiera se había movido el marcador, cuando empezó la pelea que determinaría el porvenir del partido.

Todo empieza cuando Klay Thompson agarra del cuello sin venir a cuento a Jaden McDaniels al defender un rebote. El alero de Minnesota trata de zafarse con violencia, y es ahí cuando empieza la batalla campal.

Entonces llega Gobert para intentar apartar a Klay, sin embargo, apenas un segundo después llega 'Dray' para agarrar del cuello al francés con una técnica muy parecida a la del 'Mataleón'. El agarre se mantiene durante unos segundos que se hicieron eternos, con Anthony Towns, Edwards y el staff técnico del equipo de los Grandes Lagos, tratando de librar a Rudy de la furia del jugador de Warriors.

Como resultado de la reyerta tres expulsados: Green, Thompson y McDaniels. Los de San Francisco salieron gravemente perjudicados ya que a la ausencia de Curry, se le sumaban otras dos piezas clave del quinteto titular. El duelo se lo acabó llevando el cuadro visitante por 101 - 104 con 33 puntos de Towns.

