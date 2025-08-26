Alfredo Duro termina en el hospital tras el brutal accidente en los encierros de San Sebastián de los Reyes

Alfredo Duro sufre un brutal accidente por la cogida de un cabestro en el encierro de San Sebastián de los Reyes.

El periodista deportivo y colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' sufrió la embestida de uno de los bueyes mientras corría el primer encierro por las calles de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

Participar en un encierro tiene su riesgo, y eso es algo que bien ha podido comprobar el periodista deportivo Alfredo Duro. Acostumbrados a verle durante las tertulias de El Chiringuito de Jugones en Mega, muchos conocen también su faceta aventurera como amante del deporte.

Si ya hemos podido ver al madridista cumplir su tradición de ir a pie a la final de la Champions, en esta ocasión se suma a las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes, festejos especialmente conocidos por sus encierros de verano, que muchos asimilan a los de San Fermín apodando a la localidad madrileña como la 'Pamplona chica'.

En el primero de ellos, que se celebró este lunes 25 de agosto, decidió correr Alfredo Duro frente a los cabestros que guiaban por el recorrido a los toros de La Palmosilla. Precisamente uno de estos bueyes embistió a Duro, dejándole en el suelo y sufriendo el arrollamiento del resto del ganado que corría junto a él. Por suerte, los toros terminaron esquibándole mientras el periodista estaba en el suelo:

"Mira, es Alfredo Duro, el periodista", comentaba parte del público que observaba la carrera destrás desde la barrera y que reconocían al colaborador tendido en el suelo. De inmediato, los equipos de Protección Civil, Policía y los servicios médicos -que se encuentran alerta en todo momento para garantizar la seguridad de los participantes- acudieron a socorrer a Duro, que se mantenía tendido en el suelo en posición de seguridad.

El mensaje de Alfredo Duro desde el hospital

Llegada la noche, Josep Pedrerol y el resto de compañeros del Chiringuito recibían el mensaje de Alfredo desde la cama del Hospital de La Paz. A pesar de las impactantes imágenes, el periodista madrileño lanzaba un mensaje tranquilizador: "Estoy francamente bien".

Bromeando sobre las órdenes y "broncas" que estaba recibiendo en el hospital, restaba peso al accidente afirmando que "Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia". Tras recordar el momento en el que recibía el impacto de "una cara muy grande", compartía su parte de lesiones: varias costillas rotas, una ligera conmoción en la cabeza y seis puntos de sutura en la zona donde habría recibido el golpe del cabestro.

Agradeciendo los mensajes de preocupación por su salud, confirmaba que espera recibir el alta hospitalaria a lo largo del martes para seguir recuperándose en su casa.

Siete heridos en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes

Junto a él, otras seis personas heridas leves terminaban en el Hospital Infanta Sofía en primera instancia para valorar los daños, tal y como confirmaba Pedro Martínez, portavoz de Protección Civil a EFE, que compartía un balance "positivo" de este primer encierro a pesar de los siete alcances vividos durante el recorrido.

Martínez aprovechaba la ocasión para ensalzar el buen hacer de los corredores, que a pesar de haber sufrido caídas en los tramos de las calles Real Vieja, Real y Estafeta, han respondido bien a dichas caídas gracias a su buena condición física, requisito indispensable para participar en estos encierros.

Conocer las peculiaridades del encierro y mantener suma precaución ha facilitado que la carrera, con toros de La Palmosilla y una duración de 1 minuto y 40 segundos, es crucial para poder disfrutar de unos encierros de este tipo.

→ 🐂 Si quieres participar en los encierros de San Sebastián de los Reyes, estas son sus normas

Unos 2.200 corredores y cerca de 25.000 asistentes disfrutaron del primer encierro de un total de ocho que irán teniendo lugar desde este lunes hasta el hasta el domingo 31 de agosto, poniendo fin así al verano de 'Sanse'.