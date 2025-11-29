F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

MERCEDES, LA ALTERNATIVA Como toda la temporada. Siempre están ahí para dar alguna sorpresa. Russell ha sido 2º en las sesiones al sprint, mientras que Antonelli también mostró un buen ritmo en la carrera. Opción para conseguir buenos puntos en su batalla en el Campeonato de Constructores. Compartir en X

FERRARI, PERDIDA Ni Hamilton, ni Leclerc son capaces de encontrar el ritmo en una temporada aciaga para los de Maranello. Hamilton no pasó de la SQ1 ayer y poco más pudo hacer en carrera. Veremos si hoy consiguen dar con la tecla tras los cambios de set up.

VERSTAPPEN, A SEGUIR CREYENDO Necesita acabar por delante de los McLaren como sea. El neerlandés tuvo problemas ayer con el suelo tras salirse de pista y solo pudo clasificar 6º. Hoy, necesita estar entre los tres primeros para poder meterle algo más de presión a los de Woking.

NORRIS, A POR LA POLE Se la robó Piastri ayer, por lo que hoy no puede volver a permitírselo, sobre todo después de ver una sprint donde ha sido muy complicado adelantar. Sigue siendo el favorito para el Mundial, pero cuidado y no acabe teniendo algún susto...

ALONSO, A POR OTRA Q3 O, más bien, a por otro milagro. El asturiano logró ayer la 4ª plaza en la clasificación sprint tras solo una sesión de entrenamientos libres. Veremos si el aprendizaje del resto de equipos y pilotos hace que acabe bajando algunas posiciones, aunque la igualdad ayer era máxima.

