LUCHA POR EL MUNDIAL
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Qatar de la temporada 2025 de Fórmula 1.
MERCEDES, LA ALTERNATIVA
Como toda la temporada. Siempre están ahí para dar alguna sorpresa. Russell ha sido 2º en las sesiones al sprint, mientras que Antonelli también mostró un buen ritmo en la carrera. Opción para conseguir buenos puntos en su batalla en el Campeonato de Constructores.
FERRARI, PERDIDA
Ni Hamilton, ni Leclerc son capaces de encontrar el ritmo en una temporada aciaga para los de Maranello. Hamilton no pasó de la SQ1 ayer y poco más pudo hacer en carrera. Veremos si hoy consiguen dar con la tecla tras los cambios de set up.
SAINZ, A REPETIR POSICIÓN
No iba a ser a priori un buen trazado para Williams. Por ahora, Sainz ya suma un punto en este fin de semana. Veremos si puede repetir la hazaña hoy en 'qualy'.
MEDIA HORA
Solo 30 minutos para que comience la clasificación del Gran Premio de Qatar.
PIASTRI, RESURGIENDO
Parece que vuelve a ser el mismo Piastri del comienzo de temporada. Sin errores por ahora el australiano, que quiere repetir la pole y victoria de las sesiones sprint.
VERSTAPPEN, A SEGUIR CREYENDO
Necesita acabar por delante de los McLaren como sea. El neerlandés tuvo problemas ayer con el suelo tras salirse de pista y solo pudo clasificar 6º. Hoy, necesita estar entre los tres primeros para poder meterle algo más de presión a los de Woking.
NORRIS, A POR LA POLE
Se la robó Piastri ayer, por lo que hoy no puede volver a permitírselo, sobre todo después de ver una sprint donde ha sido muy complicado adelantar. Sigue siendo el favorito para el Mundial, pero cuidado y no acabe teniendo algún susto...
ALONSO, A POR OTRA Q3
O, más bien, a por otro milagro. El asturiano logró ayer la 4ª plaza en la clasificación sprint tras solo una sesión de entrenamientos libres. Veremos si el aprendizaje del resto de equipos y pilotos hace que acabe bajando algunas posiciones, aunque la igualdad ayer era máxima.
SITUACIÓN DEL MUNDIAL
Tras lo sucedido en la carrera sprint, el Mundial se compacta todavía más. Oscar Piastri recorta en dos puntos la diferencia con un Lando Norris, que ahora solo se aventaja em cabeza por 22 puntos. Por su parte, Max Verstappen ha perdido un punto, situándose a 25, aunque con todo aún por decidir.
MUY BUENAS TARDES
Se acabaron los formatos al sprint. Llega la hora de la verdad. Momento de la clasificación del Gran Premio de Qatar.