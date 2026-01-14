Ahora

Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados

laSexta Clave publica en primicia audios de 'elDiario.es' en los que una denunciante de Julio Iglesias cuenta cómo obligaba a las trabajadoras a hacerse todo tipo de pruebas sin previo aviso ni su consentimiento.

Además de las acusaciones por presuntas agresiones sexuales, las dos extrabajadoras que han denunciado a Julio Iglesias han relatado que el cantante las obligaba a hacerse recurrentemente pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y que a veces los resultados le llegaban directamente a él.

En unos audios publicados en primicia en laSexta Clave y proporcionados por 'elDiario.es', las víctimas detallan el que el equipo del cantante cogía a todas las empleadas juntas, las metían en un transporte y las llevaban a un hospital privado de Punta Cana donde les hacían estas pruebas.

"Nos llevan al ginecólogo, donde me ve por dentro, mi secreción… todo, y me recomienda cosas. Luego hacían análisis de sangre, hepatitis... Los análisis de transmisión sexual", cuenta una de las víctimas.

Además, las mandaban a hacerse las pruebas sin previo aviso y sin pedirles su consentimiento. "Tienen una cita para hacerse tal análisis. Era todo así en la casa, él lo imponía, no preguntaba nada. No éramos nadie para él, hacía lo que quería con nosotros", critica la mujer, que apunta que "hay algunos resultados que a ellos les llegaban directamente".

