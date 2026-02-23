laSexta emite toda la saga de 'Torrente' antes del estreno de la película 'Torrente, presidente'

Antes del estreno de 'Torrente presidente' el próximo 13 de marzo, laSexta recupera toda la saga escrita y dirigida por Santiago Segura. Esta noche a las 23:00 emitirá 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

El próximo 13 de marzo Santiago Segura retoma su papel más icónico y estrena la última entrega de la saga 'Torrente' bajo el título de 'Torrente presidente'.

Antes de esa fecha, laSexta recuperará todas las películas de la saga que comenzó en 1998. Esta noche a las 23:00, emitirá 'Torrente, el brazo tonto de la ley', el film que dio a conocer al personaje de José Luis Torrente y que, además de ganar dos premios Goya, batió todos los récords de taquilla del cine español hasta ese momento.

A lo largo de los próximos días también pasarán por las pantallas de laSexta el resto de entregas: 'Torrente 2: Misión en Marbella', 'Torrente 3: El protector', 'Torrente 4: Lethal Crisis' y 'Torrente 5: Operación Eurovegas'.

Películas en las que hemos visto algunos de los personajes más famosos de España, sin dejar de lado a estrellas de Hollywood como Alec Baldwin.

'Torrente presidente', el gran misterio del cine español

El 13 de marzo vuelve el policía más zafio del cine en una película rodeada de misterio, ya que lo único que se conoce de la cinta es que José Luis Torrente se presentará a las elecciones al frente de un partido llamado 'Nox', tal y como se pudieron ver en algunas imágenes del rodaje.

Una campaña de promoción en la que Santiago Segura ha querido que que los espectadores no sepan nada de la película hasta que se sienten en la sala de cine. Lo que sí asegura el director es que esta es su "mejor película".

Hasta entonces, podremos aliviar la espera y recordar las peripecias de 'Torrente' en laSexta.

