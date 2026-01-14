Yolanda Díaz lamenta la "falta de empatía" de Ayuso con las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias: "Se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y del machismo"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar asegura que, con su respaldo público al cantante tras conocerse las denuncias por agresión sexual, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha colocado "del lado del presunto agresor, y eso es machismo".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los dirigentes políticos a comprometerse con los derechos humanos de las mujeres, tras las denuncias de agresiones sexuales contra Julio Iglesias. Díaz critica la reacción de Isabel Díaz Ayuso, quien defendió al cantante, sugiriendo que el Partido Popular no condena ciertas posiciones. Además, Díaz ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que defina su postura ante estas declaraciones. También ha solicitado que la Comunidad de Madrid retire a Iglesias la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto, enfatizando la importancia de una actuación ética ejemplarizante.

"Todos los dirigentes políticos deberían comprometerse con los derechos humanos de las mujeres". Es la valoración que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace tras conocerse que dos trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias han denunciado agresiones sexuales reiteradas por parte del cantante.

"La investigación que estamos conociendo da terror, se concentran todas las vulneraciones de Derechos Humanos en mujeres que estaban en una posición de debilidad extrema", asegura Díaz en una entrevista en TVE. Un caso que, argumenta, se debe a que "pese a que estamos avanzando muchísimo en derechos, estamos sufriendo unas regresiones que dan terror".

"Para el PP hay posiciones que no merecen condena"

Una regresión en la que incluye el mensaje lanzado por Isabel Díaz Ayuso horas después de conocerse las acusaciones contra Iglesias. A través de la red social X, la presidenta madrileña aseguró que "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

"Parece que para el Partido Popular hay posiciones que no merecen la condena", ha asegurado Díaz al respecto de las declaraciones de Ayuso. Unas palabras que, sostiene la líder de Sumar, no muestran "solo falta de empatía", sino que son la prueba de que "Ayuso se coloca del lado de la violación de los derechos humanos y del machismo". "Lo que ha hecho no ha sido condenar lo que ha hecho Julio Iglesias, lo que ha hecho es colocarse del lado del presunto agresor, y eso es machismo", añade la número tres del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que marque una postura clara y decida si se coloca del lado de Julio Iglesias y Ayuso o con las denunciantes: "Me preocupa más Feijóo, ¿se siente cómodo con las declaraciones de la señora Ayuso?".

Pide la retirada de la Medalla de Oro a Julio Iglesias

Díaz ha aprovechado para reclamar a la Comunidad de Madrid que le retire a Julio Iglesias la Medalla de Oro que le concedió en 2012, así como la distinción de Hijo Predilecto de Madrid que le fue otorgada por el Ayuntamiento de la capital. De esta forma, hace suya la petición formal que fue presentada este martes por Más Madrid y respaldada por el PSOE.

"Retirarle la medalla no es vulnerar la presunción de inocencia, porque una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad ética que uno tiene, y creo que esto requiere una actuación ejemplarizante", ha argumentado Yolanda Díaz para concluir.

