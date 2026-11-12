Vuelve 'Circlassica' con 'Extraordinarios', un nuevo espectáculo para toda la familia

Con Circlassica. Extraordinarios se vuelve a poner en el centro aquello que hace especial al circo: la capacidad de asombrar, emocionar y reunir a varias generaciones alrededor de una misma historia.

Un año más, Circlassica llega a Madrid con un espectáculo para toda la familia que nos recuerda que el circo es un lugar donde el tiempo se detiene, la sorpresa renace y la emoción se vive sin filtros. En un mundo en el que gran parte de nuestra atención se consume frente a una pantalla, Circlassica. Extraordinarios invita al público a recuperar una mirada que parece olvidada y a descubrir que lo imposible cobra vida ante nuestros propios ojos.

Del 30 de octubre al 17 de enero, la magia vuelve a IFEMA Madrid con el séptimo espectáculo de la marca Circlassica, creada por Productores de Sonrisas, responsables de algunas de las grandes producciones de circo y entretenimiento familiar de los últimos años y galardonados con el Premio Nacional de Circo y el Premio Cultura Comunidad de Madrid.

Una historia para volver a creer en lo imposible

Hubo un tiempo en que una entrada de circo bastaba para abrir la puerta a un mundo donde todo podía suceder. Un lugar donde la imaginación no tenía límites y cada número conseguía mantener al público con la mirada puesta en la pista. Pero esa capacidad para detenernos y contemplar lo extraordinario parece haberse ido perdiendo.

En Circlassica. Extraordinarios, Isa, una Cara Blanca soñadora, emprende un viaje alrededor del mundo con una misión: encontrar a los artistas capaces de devolver a la pista aquello que hace único al circo. En su recorrido conocerá a personas con talentos irrepetibles, capaces de desafiar los límites, volar sin alas, convertir la fuerza en belleza y hacer realidad aquello que parecía imposible.

Por separado, son artistas excepcionales, pero cuando sus caminos se cruzan ocurre algo aún más especial: juntos se convierten en Extraordinarios.

El nuevo espectáculo celebra el talento, la emoción compartida y la belleza de ser diferente. Sobre la pista, artistas únicos convierten cada número en una experiencia viva, intensa y profundamente humana, que permanece mucho después de que caiga el telón.

El circo como nunca lo habías sentido

Con Circlassica. Extraordinarios regresa la esencia que ha convertido a Circlassica en una de las grandes citas del circo y el entretenimiento familiar en España. Una producción que combina las raíces del circo clásico con un universo visual contemporáneo, donde la creatividad, la elegancia y la originalidad se ponen al servicio de una experiencia escénica de gran formato.

Durante meses, cada detalle se ha cuidado con dedicación para construir un universo propio, en el que los artistas, la escenografía, la iluminación, el vestuario y la música forman parte de una misma narrativa y acompañan al público en este viaje.

Un elenco internacional para desafiar los límites

Más de 30 artistas procedentes de trece países dan vida a Circlassica. Extraordinarios, un espectáculo que reúne sobre la pista algunas de las disciplinas más sorprendentes del circo. Acrobacias aéreas, equilibrios imposibles, funambulismo y danza se entrelazan en una propuesta que celebra el talento, la destreza y la capacidad del ser humano para superar sus propios límites.

Katerina Korneva (Ucrania) desafía la gravedad con su espectacular número de barra aérea, mientras White Gothic (Ucrania) presenta unas impresionantes torres humanas que parecen desafiar las leyes de la física. Dmitriy Lazarte (Argentina) convierte el rola bola en un ejercicio de precisión y equilibrio, y Johan y Lilliani Celis (Colombia) llevan el alambre alto hasta los diez metros de altura en una estructura triangular colgante única en Europa, en la que cada salto exige una concentración absoluta y una confianza plena.

El trabajo aéreo adquiere una dimensión especialmente evocadora con Alan Silva (Brasil), que transforma las telas en un vuelo lleno de fuerza y sensibilidad. Por su parte, Edelyn P. de Asis y Julius Jun Obero (Filipinas) sorprenden con un número que incorpora la silla de ruedas como aparato circense, ampliando las posibilidades expresivas del lenguaje acrobático.

El riesgo y la precisión cobran protagonismo en el número de cuchillos y ballesta de Tyrone Laner (Italia) y Margo Tsarova (Ucrania), en el que cada movimiento mantiene la tensión y la atención del público. Desde Japón, UniCircle Flow lleva la danza sobre monociclos a otro nivel con complejas formaciones, cruces y equilibrios a gran velocidad. La Dezhou Acrobatic Troupe (China), por su parte, despliega toda su potencia y coordinación en un número en el que sus artistas vuelan a través de aros.

El cuerpo de baile internacional aporta ritmo, elegancia y dinamismo a las distintas escenas, mientras que los clowns españoles Isa Belui y Johnny Rico introducen el contrapunto de humor y ternura. Su talento cómico y musical enriquece el espectáculo con situaciones inesperadas, música en directo e instrumentos tan singulares como la concertina, las botellas de cristal y la kalimba o piano de pulgar, que aportan nuevos matices sonoros llenos de originalidad.

La Orquesta Circlassica, formada por nueve músicos, acompaña en directo cada instante del espectáculo y convierte la música en una parte esencial de la experiencia. La percusión, la batería y el bajo se suman al piano, la guitarra, el acordeón y los instrumentos de viento, como el saxo, la trompeta y el trombón de varas, en unas interpretaciones que envuelven cada número y dialogan con los movimientos de los artistas. La música nace en la propia pista y fluye con la fuerza, la sensibilidad y la emoción de lo que sucede ante los ojos del público, creando una conexión única entre músicos, artistas y espectadores.