España celebra la primera cata de cervezas sin alcohol para reivindicar una categoría en auge

Las ventas de cerveza sin alcohol crecieron un 4,6 % durante 2025 y ya representan una de cada siete consumidas en nuestro país.

España ha acogido la primera cata abierta al público dedicada exclusivamente a las cervezas sin alcohol. Una experiencia que busca demostrar que estas bebidas también tienen estilos, aromas, sabores y matices propios, y que pueden disfrutarse y analizarse como cualquier otra cerveza.

La iniciativa se celebra en un momento de cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más personas renuncian al alcohol sin renunciar por ello a disfrutar de una cerveza. Según los datos sectoriales recogidos por la organización, las ventas de cerveza sin alcohol aumentaron un 4,6 % en España durante 2025 y ya representan una de cada siete cervezas consumidas en nuestro país.

La cata ha sido impulsada por MICA, la cervecera fundada y dirigida por Juan Cereijo, quien ha tomado una decisión estratégica poco habitual en el sector: abandonar por completo la producción de cerveza con alcohol para concentrarse en la categoría sin alcohol.

“Hemos renunciado al 86 % del mercado cervecero para centrarnos en el 14 % restante”, explica Cereijo, CEO y fundador de MICA. La compañía ha decidido dar este paso después de doce años de trayectoria y convertirse en una cervecera dedicada exclusivamente a la elaboración de variedades sin alcohol.

Durante la experiencia, los asistentes pudieron probar diferentes cervezas, identificar sus ingredientes y comparar sus características sensoriales. La sesión estuvo dirigida por Vicente Álvarez de Haro, Beer Sommelier y director de marketing de MICA, que planteó una dinámica didáctica y participativa.

Una categoría que deja de ser secundaria

La cerveza sin alcohol ha estado tradicionalmente asociada a quienes no podían o no querían consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, el crecimiento de sus ventas y la diversificación de la oferta están cambiando esa percepción.

“Durante mucho tiempo, la cerveza sin alcohol se ha entendido como una alternativa. Pero hoy hablamos de una categoría con estilos, matices y una cultura cervecera propia”, señala Álvarez de Haro.

MICA comercializa actualmente tres estilos —tostada, rubia e IPA—, todos ellos sin alcohol, sin gluten y bajos en calorías. Con su decisión de abandonar la cerveza con alcohol, la compañía pretende situar estas variedades en el centro de la experiencia cervecera y no como una opción secundaria.