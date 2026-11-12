Así es el tráiler de 'Ahora los suegros son ellos' con Ariana Grande, Robert de Niro y Ben Stiller

El 27 de noviembre se estrena en los cines 'Ahora los suegros son ellos' con Ariana Grande, Robert de Niro y Ben Stiller. Puedes ver el tráiler en este vídeo.

Ariana Grande, Robert de Niro y Ben Stiller protagonizan 'Ahora los suegros son ellos', la película para todos los nostálgicos de las películas 'Los padres de él' y 'Los padres de ella'. Esta nueva película se estrena el próximo 27 de noviembre en los cines y parte del elenco, como Robert de Niro y Ben Stiller, siguen.

"Lo que más me ha gustado es el tráiler", destaca Tatiana Arús, que lo enseña en el vídeo principal de esta noticia. Tras verlo, Angie Cárdenas asegura que "tiene muy buena pinta", y es que, como destaca Tatiana Arús, "la última película era de 2010" y había "muchas ganas" de ver una nueva.

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