Lorenzo Silva retrata la vida de Francisco de Vitoria, el fraile que puso la razón por encima del rey y del Papa

Erguido hacia las estrellas es la biografía narrativa de uno de los pensadores más importantes de la historia de España, Francisco de Vitoria. Lorenzo Silva repasa cada dato que se sabe de él para trazar la línea de una vida movida por su amor al conocimiento y a la dignidad humana.

No es fácil recorrer las huellas dejadas por un hombre que caminó hace 500 años. Aunque se hace más sencillo si aquel fue un hombre digno de atención. Entonces quedan escritos, pruebas de su paso por colegios, por universidades. Reflejos de su bullicioso intelecto aquí o allá. Piezas de un rompecabezas que no es fácil recomponer.

Lorenzo Silva ha aparcado por un momento a Bevilacqua y Chamorro, para redactar la vida de Francisco de Vitoria

Pero que algo no sea fácil no quiere decir que sea imposible. Por eso Lorenzo Silva ha aparcado por un momento sus apasionantes historias de crímenes, sus investigaciones de los guardiaciviles Bevilacqua y Chamorro, para poner todo su talento narrativo en agrupar certezas y redactar la vida de Francisco de Vitoria.

Una empresa ardua no solo por el abismo de cinco siglos que separan presa de cazador, si me permiten la metáfora. Sino porque, al seguir pacientemente su rastro, tiene que cruzar por fuerza un contexto que resulta absolutamente ajeno para el gran público. La realidad sociopolítica del momento es un viaje en el tiempo descomunal y no es posible centrar el objetivo sin tener definido el fondo.

El contexto

Silva lo consigue, no podía ser de otra forma, gracias al manejo absoluto del lenguaje, la prosa y el ritmo. Su habilidad es tal que al leer Erguido hacia las estrellas entendemos, con dos simples trazos, la tensión que se vivía en Europa cuando, dos de sus grandes potencias, Francia y España, estaban dirigidas por reyes jóvenes y beligerantes como Francisco I y Carlos de Habsburgo respectivamente.

Francisco de Vitoria llama la atención por su capacidad para el estudio y su incesante afán de conocimiento

También es capaz de llevarnos a la realidad de un convento a principios del siglo XVI. Desde sus horarios a las materias de su estudio. Y, al hilo de esto mismo, Lorenzo Silva dibuja el panorama teológico de la época. Los textos que más habían influido, las corrientes que existían y los conflictos ideológicos que habían surgido con la doctrina.

El choque de los preceptos del dominico italiano Santo Tomás contra los del franciscano escocés Juan Duns Escoto marcan los estudios en París de un jovencísimo Francisco de Vitoria. Un hombre que pronto llama la atención por su capacidad para el estudio y su incesante afán de conocimiento.

Un teólogo humanista

Porque la vida de Francisco de Vitoria está marcada por la necesidad de saber, por la luz del conocimiento y del humanismo. Tras formarse en París, como decíamos, dio clase primero en Valladolid y después consiguió una cátedra en la Universidad de Salamanca. Gracias a su labor como filósofo, teólogo, jurista y escritor consiguió que la ciudad charra se convirtiera en la capital intelectual de Europa —y por tanto del mundo—, superando a Paris y a su Sorbona.

Defendió la dignidad y el derecho a sus tierras de los pueblos indígenas de América antes de la llegada de los españoles

Sus ideas renovaron profundamente tanto la teología como el pensamiento jurista de la época. Y con su talante calmado y pacífico, se enfrentó a las dos instituciones que marcaban el devenir del Imperio Español, que a mediados del siglo XVI alcanzaba las dos orillas del mundo occidental.

Para el fraile dominico, había algo más importante que el poder eclesiástico —personalizado en el Papa de Roma— y el poder civil —la corona—, que era la razón y la dignidad humana. Se atrevió incluso a defender a los pueblos indígenas de América, a los que reconoció no solo su dignidad como hombres, sino también el derecho sobre sus tierras antes de la llegada de los españoles.

Por todo ello, la vida de Francisco de Vitoria bien merecía un libro. Y Lorenzo Silva ha puesto todo su talento a trabajar en Erguido hacia las estrellas... Y se nota.

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