La escritora japonesa que está retratando la historia de su país en decenas de novelas que funcionan como un puzle

En Un pájaro herido , la escritora japonesa Aki Shimazaki culmina su pentalogía situándonos en la adolescencia, un periodo de dudas y contradicciones que la protagonista tendrá que superar, con todos sus obstáculos.

El urushi es una resina natural que se obtiene de la savia del árbol de la laca japonés. Es el elemento fundamental del kintsugi. Una técnica tradicional que consiste en reparar las piezas de cerámica que se han roto, pero sin ocultar las grietas, resaltándolas con polvo dorado. La pieza rota recupera su valor, y deja a la vista su historia.

El kintsugi es una técnica tradicional para reparar piezas rotas, pero sin ocultar las grietas

Urushi es el título original de esta novela, y también el que decide ponerle Suzuko, nuestra joven protagonista, a un pequeño gorrión que se ha encontrado herido por la calle. El pájaro tiene un ala rota, y ella lo cuidará hasta que, como las vasijas, sus grietas se reparen.

Encontrar un lugar en el mundo

Suzuko tiene un origen familiar un poco diferente al de su entorno. Eso le ha hecho preguntarse más veces que cualquier otro adolescente quién es. Su madre murió poco después de que ella naciera, y su padre reconstruyó su vida casándose con su tía, la hermana de su madre.

Mientras intenta reparar las heridas del pájaro, Suzuko tendrá que aprender a reconocer y cuidar las suyas

Ese desorden también le trajo algo bueno, un hermanastro once años mayor. Toru se convirtió en su mejor amigo, su tercera madre, y más adelante, en el primer chico del que se enamoró.

La joven tendrá que enfrentarse sola a un amor no correspondido que tiene que llevar en secreto, a las envidias de sus primas y a una noticia que le separará aún más de su hermano. A través del duelo de la pérdida de su abuela, Suzuko irá descubriendo un mundo que no siempre es amable. Mientras intenta reparar las heridas del pequeño pájaro, ella tendrá también que aprender a reconocer y cuidar las suyas.

Las grietas doradas

Un pájaro herido es la quinta y última novela de la pentalogía de la familia Niré, una historia que Aki Shimazaki ha ido construyendo a través de cinco libros. En Suzuran, Luna Llena, Una joven en Tokio y El viejo escritorio, la autora ha ido acercando a los lectores a distintas generaciones de una misma familia.

Aunque cada novela puede leerse de manera independiente, juntas forman la historia completa de la familia. La mirada de Suzuko permite acercarse a ella desde la última generación, la más joven, y cerrar el recorrido familiar. Esta es la tercera pentalogía de las mismas características que escribe Shimazaki —que ya está preparando la cuarta—. Historias familiares divididas en cinco novelas cortas que funcionan como un puzle.

Aki Shimazaki nos invita a mirar esas grietas que deja la vida con cariño, sin intentar esconderlas

Aquí, Shimazaki describe con sencillez y delicadeza cada paso que da la protagonista en esos momentos de su vida. Con una escritura limpia y metafórica, reflexiona sobre la adolescencia. La novela recorre ese camino incierto en el que todavía no sabemos muy bien qué queremos llegar a ser, o cuál es nuestro sitio en el mundo. Es una historia de primeras decisiones y de errores. Algo parecido a lo que hace Pedro Mairal en Los nuevos pero en un contexto japonés.

Con esta novela, la autora nos invita a mirar esas grietas que deja la vida con cariño, sin intentar esconderlas, como en el kintsugi, marcándolas, como los hilos dorados en las vasijas rotas.

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