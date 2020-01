El cine español sigue sin gustar a Vox, o al menos su gran fiesta. La formación de Santiago Abascal ha declinado la invitación de la Academia de Cine y no acudirá a la gala de los Premios Goya 2020, que se celebra el próximo 25 de enero en Málaga.

Según ha podido saber laSexta, Vox ha rechazado la invitación de la organización y ningún miembro o representante del partido acudirá a la gala. Considera que "se han convertido en mítines políticos que otorgan subvenciones a la izquierda" y defienden desde la formación que no van a colaborar con ello.

Una negativa curiosa si se tiene en cuenta que el año pasado criticaron muy duramente a la Academia de Cine por no invitarles a la gala. De hecho, y en respuesta a la organización, arremetieron vía Twitter contra la industria del cine español. "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones", tuiteó el partido.

No quedó ahí su respuesta. Abascal también atacó a la industria del cine español desde un acto público en Toledo. Así, el presidente de Vox, y ahora diputado, criticó "la mafia en torno al cine español" y afeó a aquellos que "persiguen a actores y directores que no son afectos a la izquierda, señalando, apuntando y apartando a los españoles", lo que hace que "se estén vaciando las salas de cine".

La Academia del Cine explicó entonces que las invitaciones se envían a los líderes de las principales formaciones y apuntó que, en febrero de 2019, Vox aún no había entrado en el Congreso. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, añadió entonces que otros partidos como Compromís, ERC o Bildu tampoco habían sido invitados.

Dardos desde la alfombra roja

La actriz Leticia Dolera no dudó en contestar a Vox a su llegada a la alfombra roja en 2019. "A mí, alguien que legitima discursos de odio, homófobos y machistas no me haría ilusión que viniera. Les animaría a ver cine para mejorar como persona", señaló entonces la directora y guionista.

No fue la única en referirse a Vox. Borja Cobeaga también respondió a la sugerencia de Vox de hacer películas sobre Blas de Lezo: "Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos. A nosotros no nos da la puta gana".

Por su parte, el director de cine J.A. Bayona consideró que quienes "atacan" a la cultura "tiran piedras contra su propio tejado" porque "la cultura es la definición de lo que somos".

El estreno del nuevo ministro de Cultura

La presencia de autoridades y políticos en la gala es habitual desde hace años. El rey acudió en el año 2000 y se situó en la tribuna que habitualmente ocupa el Ministro de Cultura.

De hecho, el próximo 25 de enero podría ser el estreno en un evento del titular de Cultura y Deporte del nuevo Gobierno de coalición, José Manuel Rodríguez Uribes. Un nombramiento que, según explicaron desde la Academia de Cine a laSexta hace una semana, ha retrasado un poco el envío de invitaciones a las autoridades, con respecto a ediciones anteriores.