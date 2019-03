Vox ha señalado que no van a ir a la Gala de los Goya y que tampoco quieren que se les invite porque no van a ir "a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la España viva".

Es su reacción después de que la Academia de Cine no le haya invitado a asistir a la gala. Durante un acto en Toledo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, hizo referencia a "la mafia en torno al cine español" y criticó a aquellos que "persiguen a actores y directores que no son afectos a la izquierda, señalando, apuntando y apartando a los españoles".

La actriz Leticia Dolera no ha dudado en contestar a la formación. "A mí, alguien que legitima discursos de odio, homófobos y machistas no me haría ilusión que viniera. Les animaría a ver cine para mejorar como persona", ha señalado en la alfombra roja.

No ha sido la única en referirse a Vox. Borja Cobeaga, nominado al Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Superlópez', ha respondido a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da "la puta gana".

"Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos", ha añadido el guionista.

El director de cine J.A. Bayona ha contestado que quienes "atacan" a la cultura "tiran piedras contra su propio tejado" porque "la cultura es la definición de lo que somos".