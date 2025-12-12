El boicot al Viña Rock continúa pese a su 'giro' pro Palestina: las cancelaciones tras anunciar el cartel

Artistas como Bob Vylan o Grex ya han solicitado que su nombre desaparezca del cartel de Viña Rock 2026 mientras que otros se despedían del festival de música rock con anterioridad al conocer su vínculo con el fondo de inversión KKR.

Como cada año llega uno de los festivales de música más esperados a nivel nacional: el histórico Festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) vuelve en 2026, pero con un giro dramático de los acontecimientos que nadie podía esperar.

Este festival de rock, especialmente marcado por un compromiso social firme y constante, sorprendía en esta edición al conocerse sus vínculos con KKR, un fondo de inversión proisraelí que promueve los negocios inmobiliarios en territorios palestinos ocupados.

No es el único, festivales afamados como el Arenal Sound, el Sónar de Barcelona, O Son Do Camiño o el Resurrection Fest son algunos de los eventos organizados por la promotora Superstruct Entertainment, propiedad del fondo de inversión KKR. En resumen, Superstruct Entertainment organiza 22 festivales en España en los que muchos artistas ya han decidido no participar.

Así, el cantante Fermin Muguruza se despedía con un "Agur Viña Rock betiko" ("Adiós para siempre, Viña Rock") al conocer la noticia. Tras él, otros artistas como El Niño de la Hipoteca, Sons of Aguirre, Reincidentes o Porretas fueron cancelando sus citas con este y cualquier festival que financiase el genocidio que sufren en Palestina a manos de Israel. El propio Fernando Madina, cantante de Reincidentes, aseguraba en laSexta Columna: "Parte de la entrada que pagas para el Viña Rock acaba yendo para hacer un resort en Gaza".

Ante todo el revuelo generado por la noticia de su vinculación y la consecutiva caída sin freno de varios artistas de su cartel, desde el propio festival emitían un comunicado aclarando su postura frente al genocidio de Israel en Palestina.

La explicación de Viña Rock sobre su vínculo con KKR

A modo de carta "a la familia viñarockera", Viña Rock pretende aclarar las "dudas" en torno a la noticia que, dicen "es falso e injusto". Dejando claro en primer lugar que han "iniciado acciones legales contra quienes buscan dañar el festival", continúan reafirmando su condena "sin matices" al "genocio del pueblo palestino", dejando claro su "compromiso social firme y constante".

Así, aclaran que su festival "jamás ha tenido relación comercial ni económica con empresas israelíes, proisraelíes o con el Estado de Israel. Es rotundamente falso que un solo euro de Viña Rock o de Superstruct Entertainment (SSE) haya financiado la masacre ejercida por el gobierno israelí", algo contradictorio ya que es conocido que el fondo de inversión KKR (propietario de Superstruct) participa en la oferta de viviendas en territorios palestinos ocupados por Israel.

Además, uno de sus directores, el judío estadounidense Henry Kravis, puso dinero en la campaña de la republicana Nikki Haley, recordada por escribir "acaben con ellos" en un misil israelí dirigido a Gaza.

Siguiendo con frases que, aseguran, "la presencia de este tipo de capital es algo habitual y forma parte del funcionamiento global", y señalando que ese dinero del que se benefician es simplemente un "vehículo de inversión, totalmente ajeno", terminan por confirmar las sospechas: sí, "algunos particulares ofrecen viviendas en Cisjordania" pero creen que la problemática está el "confundir Gaza con Cisjordania".

Las iniciativas "en apoyo a Palestina" de Viña Rock 2026

Tras ello, recuerdan que el festival "siempre han sido trincheras de libertad, donde los artistas han alzado la voz contra toda forma de represión" y continúan compartiendo las iniciativas solidarias de 2026 "orientadas de forma especial a apoyar al pueblo palestino".

Doblarán la donación que cada asistente realice en su proceso de compra.

en su proceso de compra. El beneficio de su "merchandising solidario" irá íntegro a la causa palestina.

Acción conjunta "con una ONG de referencia" (sin indicar cuál).

Envío de alimentos y bienes de primera necesidad a Palestina ( ¿a pesar de que existe un bloqueo infranqueable? ).

). Creación de un foro de debate "sobre justicia social, paz y derechos humanos".

Un "muro por la paz" para escribir mensaje pacifistas.

Una sección en su página web donde informarán de sus "acciones solidarias".

Tras esta aclaración, la escueta despedida: "gracias, familia. Nos vemos en Villarrobledo".

Artistas nacionales e internacionales continúan cancelando su asistencia

El cartel para el 30 de abril, fecha en la que comenzará el festival de Villarrobledo, no para de restar artistas que, ante la noticia, se suman al boicot de aquellas empresas que apoyen los actos de Israel sobre Palestina. Además, nada libre de polémica, pues las aclaraciones (que suenan a ataques) entre festival y artistas se han podido leer públicamente en cada una de sus redes sociales.

Así, la lista de artistas que ya han decidido borrar su nombre del cartel son:

Bob Vylan

Grex

Interferencias

Balkan Bomba

Con anterioridad, numerosos artistas anunciaban hace meses que volverían a tocar en el Viña Rock ni en ningún otro festival que colabore con KKR. Grupos como Boikot o Soziedad Alkohólika, algunas de las bandas que más veces han actuado en Villarrobledo, completan el listado:

Fermín Muguruza

Los Chikos del Maíz

La Raíz

Sons of Aguirre

El Niño de la Hipoteca

Reincidentes

Porretas

Non Servium

Kaos Urbano

El Último Ke Zierre

Ska-P

Ill Pekeño y Ergo Pro

Tribade

Dakidarría

El Noi del Sucre

La Élite

Gigatrón

Sin emabrgo, el cartel no se ha quedado vacío. Artistas como Amparanoia defienden su participación en el festival porque "hacer conciertos es mi trabajo", a la vez que mantienen su firme compromiso con el pueblo palestino.

