La reacción de Sofía ante el desengaño que se llevó con Juan Carlos: "Lo pilló con una actriz muy conocida que cantaba cuplés"

Cuando Franco vivía, el príncipe Juan Carlos parecía llevar una vida modélica con su esposa y sus hijos, pero cuando el dictador murió y él llegó el trono, la felicidad de Sofía se truncó por sus continuas infidelidades. Así lo cuenta el documental de atresplayer Los Borbones: una familia real.

Juan Carlos y Sofía se casaron en Atenas en 1962 y lo hicieron por tres veces: por el rito católico, por el civil y por el ortodoxo. De ello se habla en este episodio del documental Los Borbones: una familia real que hoy emite laSexta. Pero lejos de lo que pudiera llegar a esperarse tras tanta confirmación de los votos, pronto el matrimonio comenzó a resquebrajarse y Sofía sufrió su primer desengaño.

"Mientras Franco vivía, don Juan Carlos tuvo muy claro que no podía cometer infidelidades ni podía tener una doble vida porque el dictador se iba a enterar y él, si algo era, era superestricto con la moral y no hubiera visto con buenos ojos que él tuviera amigas especiales", explica la periodista experta en casa real Carmen Enríquez. Pero su "afición por las mujeres" era cada vez mayor.

Pilar Urbano, biógrafa de la reina Sofía, narra cómo Juan Carlos la decepcionó por primera vez, según ella misma le había contado. "Había un aniversario en Grecia importante y teníamos que ir los dos y él dijo que no iba a ir. El hecho es que a los dos o tres días en el Parlamento sale a debate retirarme la dote porque hay noticias de un próximo divorcio. Cuando yo regresé de Grecia, hablé con él, y hablamos cara a cara muy seriamente. Nosotros estamos en un escaparate todo de cristal, la gente mirándonos", le contó la reina. Entonces, estaba embarazada de la infanta Elena.

Todo empeoró para ella cuando Franco murió y Juan Carlos I es proclamado rey. "Un fin de semana que se había ido de cacería a los montes de Toledo, la reina quiso sorprenderle con sus hijos y con los dibujos que llevaban y presentarse allí. Ella notó que le ponían dificultades para poder verle. Le decían que estaba reunido. Pero él estaba con una actriz muy guapa y muy conocida, entonces muy famosa, que cantaba cuplés", desvela la periodista.

La reacción de Sofía puso en jaque a la Casa Real. Lo que hizo fue, donde estaba su madre. Pero la reina Federica no recibió con los brazos abiertos a su hija. Le dijo que un rey nunca era infiel y que si lo era, su mujer no se enteraba nunca y la mandó de vuelta a Zarzuela.

"Te gustan todas, y a mí también. Altas, bajas, feas, guapas... Te gustan todas menos la tuya", asegura el periodista José García Abad que le decía don Juan a su hijo.

