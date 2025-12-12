Ahora

Premios a 'influencers'

Aquí puedes ver la gala de los Premios Ídolo en vídeo íntegra si no pudiste ir (o no la viste en directo)

La edición de la gala de los Premios Ídolo de 2025 estuvo, por primera vez en cuatro años, abierta al público. Pero si no pudiste ir ni seguirla en directo, te contamos cómo puedas verla (o volverla a ver)

Premios Ídolo 2025Premios Ídolo 2025Neox

Casi dos horas duró la gala de los Premios Ídolo de 2025, que se celebró la noche del jueves 11 de diciembre en uno de los pabellones de IFEMA, en Madrid. Con una veintena de categorías y decenas de nominados, los influencers y creadores de contenido españoles se dieron cita en este espacio, al que pudo acudir, por primera vez en cuatro años, público general. Pero no todo el mundo ha podido acudir, claro está.

Con una temática inspirada en la mitología griega, y un código de vestimenta acorde a la temática, los ganadores de los premios fueron desfilando por el escenario para recoger sus galardones en una ceremonia que ya se ha convertido en todo un hito en el sector. La gala arrancó con un coro infantil entonando la mítica canción de los ochenta Heaven is a place on earth, de Belinda Carlisle, antes de dar paso a los presentadores que fueron dirigiendo la ceremonia, presentada, entre otros, por Lalachús y Kira Miró.

"Así empiezan estos premios: con elegancia y con poderío", comenzó Miró, a la que le siguió Lalachús, vestidas ambas para la ocasión dejando claro cómo iba a ir la noche: "Lo que se dice en la mundana tierra como 'sirviendo coño'". Entre las primeras premiadas de la noche está la periodista y colaboradora de El Intermedio Nerea Pérez de las Heras, que aprovechó su momento de gloria, al recibir el premio a la Conciencia Social, para hacer precisamente aquello por lo que estaba nominada: generar conciencia social.

Todos los discursos, actuaciones y momentos clave de la gala se emitieron en directo desde Neox, pero para los que no pudieron ir en persona o seguirlo en directo, o también para aquellos que sí lo hicieron pero quieren volver a verla, tienen la gala de los Ídolo de 2025 íntegra disponible en atresplayer. ¡A disfrutar!

____

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un "desgarrador" 'Me Too', corrupción y debilidad parlamentaria: el PSOE de Sánchez, en sus horas más bajas antes de cerrar el año
  2. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  3. Iñaki Urdangarin: "Por la cárcel he perdido uno de los amores de mi vida, Cristina"
  4. Trump lanza otro aviso a Venezuela y anuncia que los ataques por tierra contra el narcotráfico "se están poniendo en marcha"
  5. El laboratorio de Bellaterra estaba experimentando con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado
  6. Mareos, vómitos y desmayos sin origen conocido: así viven los trabajadores de la planta cero del Hospital de Toledo