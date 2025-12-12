Aquí puedes ver la gala de los Premios Ídolo en vídeo íntegra si no pudiste ir (o no la viste en directo)

La edición de la gala de los Premios Ídolo de 2025 estuvo, por primera vez en cuatro años, abierta al público. Pero si no pudiste ir ni seguirla en directo, te contamos cómo puedas verla (o volverla a ver)

Casi dos horas duró la gala de los Premios Ídolo de 2025, que se celebró la noche del jueves 11 de diciembre en uno de los pabellones de IFEMA, en Madrid. Con una veintena de categorías y decenas de nominados, los influencers y creadores de contenido españoles se dieron cita en este espacio, al que pudo acudir, por primera vez en cuatro años, público general. Pero no todo el mundo ha podido acudir, claro está.

Con una temática inspirada en la mitología griega, y un código de vestimenta acorde a la temática, los ganadores de los premios fueron desfilando por el escenario para recoger sus galardones en una ceremonia que ya se ha convertido en todo un hito en el sector. La gala arrancó con un coro infantil entonando la mítica canción de los ochenta Heaven is a place on earth, de Belinda Carlisle, antes de dar paso a los presentadores que fueron dirigiendo la ceremonia, presentada, entre otros, por Lalachús y Kira Miró.

"Así empiezan estos premios: con elegancia y con poderío", comenzó Miró, a la que le siguió Lalachús, vestidas ambas para la ocasión dejando claro cómo iba a ir la noche: "Lo que se dice en la mundana tierra como 'sirviendo coño'". Entre las primeras premiadas de la noche está la periodista y colaboradora de El Intermedio Nerea Pérez de las Heras, que aprovechó su momento de gloria, al recibir el premio a la Conciencia Social, para hacer precisamente aquello por lo que estaba nominada: generar conciencia social.

Todos los discursos, actuaciones y momentos clave de la gala se emitieron en directo desde Neox, pero para los que no pudieron ir en persona o seguirlo en directo, o también para aquellos que sí lo hicieron pero quieren volver a verla, tienen la gala de los Ídolo de 2025 íntegra disponible en atresplayer. ¡A disfrutar!

____

