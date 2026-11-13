Los ositos de gominola virales que endulzan esta novela tan cuqui como anónima

Una historia de amor firmada bajo el pseudónimo de Tom Liberty. Una novela sobre nuevos comienzos y oportunidades en el que lo más pequeño puede ser lo más significativo para cambiar el mundo.

El nombre de Tom Liberty suena como el pan recién hecho, a autor consagrado, a libro de éxito. Como cuando Homer Simpson se transforma en Max Power y todo le va un poco mejor. Su agencia editorial solo cuenta con una breve descripción sobre su persona: "Tom Liberty vive en Bath, al suroeste de Inglaterra. Trabaja como traductor y dicta clases de inglés y español. Su primera novela, Agnès y la felicidad, saldrá en noviembre de 2026".

El protagonista de esta historia recupera poco a poco la ilusión y la tan ansiada inspiración para escribir

Ahora ya es noviembre, y mientras las aceras se llenan de charcos y los medios de noticias vertiginosas y lúgubres, los corazones se resienten. Pero no sufran, que Liberty está aquí para infundirnos valores atemporales como la "sensibilidad, calidez y esperanza" que su "refugio literario" irradia. Términos todos extraídos de su nota de prensa y que nos hacen soñar con un mundo mejor.

Dicho mundo lo podemos localizar en Chaumont, un lugar idílico en la campiña francesa, lamido por las aguas del río Marne. En aquel lugar, el protagonista de esta historia recupera poco a poco la ilusión y la tan ansiada inspiración para escribir. Una de esas novelas que buscan sacarnos de donde sea que estemos, mecernos y ofrecernos un tazón calentito de comprensión.

Corazones calentitos

Sam Calloway es un escritor con el corazón roto. Su matrimonio también acaba de romperse por una infidelidad de su esposa y Londres ya no resuena como un hogar. La estabilidad de la que disfrutaba se ha visto tambaleada y la huida es la única opción que le queda. Pero huir de nuestros problemas solo nos deja un poco más exhaustos de lo que estábamos cuando echamos a correr, y lo que nos perseguía siempre termina por alcanzarnos.

La estabilidad de la que disfrutaba se ha visto tambaleada y la huida es la única opción que le queda

Cinco meses después de llegar, Calloway debe decidir si regresar a lo que ya conocía, sin la misma ilusión que cuando aquella relación empezó o resignarse al cambio y permanecer. Piensa esto mientras mira las nubes que desaparecen y revisa sus emails: "Es como si el cielo hubiera hecho lo mismo que yo con el ordenador: limpiar", reflexiona: "Como si la vida pudiera editarse como un documento".

Ositos azucarados

Pero hay documentos que merece la pena que se editen, y para prueba es este libro en el que los personajes cometen errores que no se eliminan fácilmente, se sufren para hacernos entender que debemos concedernos tiempo a nosotros mismos para sanar. Y el mejor lugar para hacerlo es Le Petit Café, un lugar donde los problemas se cuelgan en la entrada cual gabardina empapada de pesares.

El insospechado éxito de su experimento se convierte en el trampolín perfecto para lanzar el arte de Agnès

Quien la regenta es Agnès, curtida en una vida de sufrimiento, ella se convertirá en la boya a la que se aferran los habitantes de Chaumont en la marejada del día a día. Alrededor de este lugar surgen amistades insospechadas, camaradería entre generaciones, quienes han visto y sufrido todo ofrecen apoyo a quienes empiezan a hacerlo y así aquel pueblo se termina por convertir en el refugio ideal para Sam.

En pleno duelo por su relación y surcado de dudas, Sam empieza a subir imágenes de ositos de gominola acompañados de frases motivacionales. El insospechado éxito de su experimento se convierte en el trampolín perfecto para lanzar las obras de arte que hace Agnès al resto del mundo.

Así, la colaboración entre ambos se irá estrechando cada vez más y reforzando su relación. Mientras Sam busca una nueva comunidad que le comprenda y ayude, sin pretenderlo, se la termina ofreciendo a millones de personas gracias a la magia de internet.

Agnès y la felicidad

Esta novela se suma a la fiebre de lo que podríamos llamar lugares cuquis con reflexiones cuquis. El éxito de los libros de Sawako Natori y La librería de los viernes o Hwang Bo-Reum y su Bienvenidos a la librería que atrajo a millones de personas al interior de sus historias, todas basadas en espacios con la capacidad de cambiar la vida de quienes las frecuentan.

En Agnès y la felicidad los escenarios se convierten en personajes con la misma trascendencia que las personas que los habitan. Londres y Chaumont representan las antípodas de una forma de vivir y sentir. El pasado conocido y doloroso o el futuro ignoto. Lo que le espera a los lectores en todo caso es un un refugio desde el que capear el temporal que es y será la vida. Nada mal.

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