'Blade Runner' y 'Cyberpunk 2077' se mezclan en un cóctel escrito por el alumno aventajado de Brandon Sanderson

James Islington aparca Jerarquía y los reinos de fantasía para meterse por primera vez en la ciencia ficción. Son 240 páginas que se leen de una sentada, plagadas de humor negro y una megaciudad donde sobrevivir cuesta carísimo.

Normalmente en cualquier otra reseña intentaría tirar de ejemplos literarios para que os hagáis una idea de cómo es Vástago. Pero en esta ocasión me voy a salir por la tangente. Os recomiendo que le echéis un ojo a 'Blade Runner' y a 'Cyberpunk 2077'.

La primera obra es de sobra conocida. Una de las películas de ciencia ficción más visionarias y respetadas de la historia del cine. La segunda es un videojuego. Uno de los más controvertidos cuando se lanzó pero también más absorbentes de la última década. Y es, tal cual, una radiografía prácticamente calcada del mundo que se nos presenta en esta novela. Mete las dos obras en una coctelera. Agítala y, el resultado, es Vástago.

El mundo de este libro es una mezcla entre 'Blade Runner' y 'Cyberpunk 2077'

Es más. Puedo afirmar que los videojuegos han sido una importante fuente de inspiración para el autor de este libro. La dedicatoria que abre Vástago dice, literalmente: "Para todos los que no han perdido la esperanza de que algún día volvamos a ver a Adam Jensen". Jensen era el protagonista de 'Deux Ex'. Una saga de videojuegos de hace años cuyo protagonista tenía unas características parecidas y vivía en un mundo futurista y distópico como el de esta novela. El mensaje está más que claro.

En Vástago el ser humano reside hacinado en una sociedad dominada por megacorporaciones dentro de megaciudades —todo es "mega" en estos universos— que, más que lugares para vivir, son agujeros donde sobrevivir... sino estás podrido de dinero. Un dinero, por cierto, que está en manos de las corpos. Y así se cierra el círculo.

Sucia distopía

En el mundo de Vástago los que llevan el dinero por castigo pueden pagarse el vivir eternamente. Pero hay leyes. De esas que no podrían darse en un mundo real. Una de ellas ha declarado ilegal la eternidad. Así que los "perpes" son perseguidos por asesinos a sueldo. Uno de estos matarifes es Azure, el protagonista de esta novela.

No es un asesino a sueldo cualquiera. Es uno aumentado. Es decir, un humano mejorado tanto física, como intelectualmente. A esas mejoras cibernéticas le pone la guinda una IA —como no— híper inteligente y auto consciente que le ayuda a cumplir sus contratos. No os extrañaréis si os digo que Azure es el mejor en lo suyo. Pero su último encargo le va a cambiar la vida. Una señora mayor le contrata, pero no para matar a un perpe. Es una de ellos y necesita que Azure la proteja. Punto. No necesitáis saber más.

Un sosías de Brandon Sanderson

James Islington es famosísimo en Estados Unidos. Número 1 en las listas de ventas de New York Times gracias a su saga Jerarquía. Tanto La voluntad de muchos como La fuerza de pocos son auténticos melocotonazos para los amantes de la fantasía. Algo así como El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson pero con una vuelta de tuerca.

Y cito a Sanderson porque gracias a su otra famosísima saga —Nacidos de la bruma—, Islington descubrió que quería ser escritor. Así se embarcó en su primera obra, la trilogía de Licanius. La autopublicó en 2014 y, viendo el potencial, la editorial Orbit la compró para reeditarla y lanzarla en todo el mundo. Seis años después, en 2020, La voluntad de muchos, vio la luz. Y ya nada sería igual para el autor australiano.

Tras dos mastodónticos volúmenes de la saga 'Jerarquía', Islington quería desengrasar. Y le salió 'Vástago'

Lo que nadie esperaba —y ahí está la gracia— es lo que vino después. Tras dos mastodónticos volúmenes de la saga Jerarquía, y otros dos por escribir, Islington quería desengrasar. Quería probar. Hacer otra cosa para oxigenarse. Y le salió Vástago. No quería ni publicarlo. Era puro divertimento. Pero todos, desde su familia a sus editores y amigos le dijeron: "tienes que publicar esto".

Había muy poca gente que esperase que su siguiente libro fuese un misterio cyberpunk, rápido y de los que se acaban en una tarde. Pero así ha sido. Vástago es su primera incursión en la ciencia ficción y ha viajado hasta ella sin dejarse en casa ninguna de las armas que le han otorgado más de dos millones de ejemplares de libros vendidos y la traducción a veintiún idiomas: giros locos, personajes con trasfondo y con los que empatizas tras solo dos frases y un mundo que no hace concesiones.

Themis

El mundo de Azure tiene nombre: Themis. Una ciudad reluciente y mugrienta a partes iguales, cuajada de neones, para la que Islington toma prestados detalles de las urbes de 'Blade Runner y 'Minority Report'. Como veis, mi lista de referencias se me había quedado corta. Y, ojo, no soy el único que lo ve así: hasta la propia editorial lo compara con una misión sacada de 'Cyberpunk 2077', como os comenté más arriba.

Azure lo cuenta todo en primera persona. Es un tipo diseñado para ser buenísimo en su trabajo e incapaz de que le pese, y eso, narrado desde dentro, es una montaña rusa: te lo cuenta con la naturalidad de quien se desayuna un cadáver. Además arrastra una herida... no lo lograréis. No diré más. Me estoy mordiendo la lengua y me estoy haciendo daño. Como el que Azure le provoca a sus víctimas.

De una sentada

Son sólo 240 páginas y están escritas con la urgencia de quien sabe que el lector tiene el móvil cerca. Hay que captar la atención. Y hay que hacerlo a machetazos. Misión cumplida. Es también una lectura veloz por el humor. Azure es gracioso casi todo el rato, y esas bromas hacen un trabajo estructural. Las páginas se caen, casi literalmente, del libro. Se devoran.

Son sólo 240 páginas y están escritas con la urgencia de quien sabe que el lector tiene el móvil cerca

No me resisto a comentaros que hay una escena cerca del final —sin tiros, sin persecución ni nada de lo que os esperáis en un libro así— que reinterpreta todos los chistes anteriores. Ahí es donde Vástago se gana el título. No os diré cuál. Ya os lo he advertido.

Y termino de puntillas: al ser tan breve, el mundo queda más esbozado que explicado y el final se queda a medias, apuntando a ser la primera entrega de una serie. Quien busque un cierre redondo, que espere. Quien busque pasarlo bien un par de tardes, que no espere nada. Islington necesitaba quitarse el cyberpunk —si no ha jugado al juego, esto es una caprichosísima coincidencia— de dentro antes de volver a Catena. Por favor, que lo haga más veces.

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