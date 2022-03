"La violencia no es justificable en ninguna de sus formas". A estas palabras de la Academia de Hollywood se suma el sentir general tras la agresión injustificada del actor Will Smith al presentador de los Óscar, Chris Rock.

Y así es. No hay nada que justifique la violencia. Pero a menudo, para entender en toda su magnitud hechos que suceden en el presente, hay que mirar hacia atrás en el tiempo. Así, merece la pena preguntarse: ¿el bofetón de Will Smith a Chris Rock fue en respuesta a una broma de muy mal gusto sobre su mujer?

La respuesta más sencilla es "sí". Pero si tiramos de hemeroteca, los tres, Will Smith, Jada Pinkett-Smith y Chris Rock son viejos conocidos. Más de 27 años hace desde que coincidieron en El Príncipe de Bel Air.

La esposa de Will Smith no llegó a tener un papel en la mítica serie pero ahí, con un casting para ser la novia del personaje, comenzó la relación en la vida real con su ahora marido. Chris Rock sí participaría en la pantalla junto al joven de Philadelphia haciendo un doble papel y estableciendo una relación de amistad con el actor.

Entonces no tenían problemas para posar juntos, los tres, en los photocall. La amistad era cada vez más estrecha y entre 2005 y 2012, Jada Pinkett-Smith y Chris Rock, compartían películas poniendo voz a personajes animados en los film de Madagascar. Muchas horas de trabajo y posterior promoción que hacía saltar los rumores de que ambos habían cruzados varias líneas rojas.

Chris Rock se divorciaba poco después de su esposa, pero nunca se llegó a confirmar de manera oficial su relación con la esposa de Smith. Viviendo en un matrimonio abierto, según han explicado en varias ocasiones Will Smith y Jada Pinkett-Smith, sobre sus relaciones extramatrimoniales, la construcción de su familia seguía adelante para ellos.

No fue hasta 2016, precisamente en otra gala de los Óscar, cuando la relación de amistad entre los tres se rompía públicamente. Como en esta ocasión, el humorista presentaba los galardones. Una ceremonia en la que Pinkett Smith había intentado el boicot denunciando la falta de diversidad. En su monólogo de apertura, Rock destacaba entonces que la actriz no había sido invitada al espectáculo. "Jada se ha vuelto loca", comenzaba el cómico. "Jada ha dicho que no vendrá a la gala. Protestando (...) Jada boicoteando los Óscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. ¡No fui invitado!", continuaba Rock.

También ironizaba con la no-nominación de Will Smith por su papel en 'Concussion'. "Jada está loca porque su hombre Will no fue nominado por 'Concussion'. Lo entiendo. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West", decía.

En eso momento la familia Smith aceptó las bromas sin presentar batalla. Ahora, seis años después, y con Will Smith nominado a mejor actor por su interpretación del padre de las tenistas Williams, la reacción ha sido muy distinta.

Los Smith han dicho basta y no han entendido como una broma el comentario de Rock sobre la alopecia que sufre Jada. Ante millones de personas, Rock comparaba a Jada con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott: "No puedo esperar para ver G.I. Jane", decía en referencia a la cabeza rapada del personaje.

Tras esto, Smith se levantaba de su asiento y se dirigía a Rock para pegarle una bofetada ante un público enmudecido. Al volver a su asiento, el actor continuaba gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

Un momento muy tenso tras el que Rock continuaba con entereza presentando la gala y que tenía su broche final en el discurso de Smith al recoger su estatuilla. Entre lágrimas y sin pedir perdón a Chris Rock, Smith justificaba su actuación ante la Academia y los espectadores como un "acto de amor" hacia su familia.