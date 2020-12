'The Last of Us Part II', desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony, ha ganado el premio al mejor videojuego del Año en la gala The Game Awards celebrada de forma virtual a causa de la pandemia del coronavirus.

La secuela de 'The Last of Us' para PlayStation 4 ha logrado imponerse a títulos como 'Animal Crossing: New Horizons', 'Doom Eternal', 'Final Fantasy VII Remake', 'Ghost of Tsushima' y 'Hades', que también optaban a ser galardonados como el mejor juego del año.

En la categoría de mejor juego para teléfono móvil, el ganador ha sido 'Among Us' de los estadounidenses Innersloth, donde los jugadores se dividen en impostores y detectives, y que competía con 'Call of Duty Mobile', 'Genshin Impact', 'Legens of Runeterra' y 'Pokémon Cafe Mix'.

'Hades', de Supergiant Games ha logrado el premio a mejor juego de acción, superando así al resto de títulos que competían en esta categoría: 'Doom Eternal', 'Half-Life: Alyx', 'Nioh 2' y 'Streets of Rage 4'.

En la categoría mejor juego de lucha el vencedor en la gala virtual The Game Awards fue 'Mortal Kombat 11 Ultimate', desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment, que se impuso a 'Granblue Fantasy: Versus', 'Street Fighter V: Champion Edition', "One Punch Man: A Hero Nobody Knows" y "Under Night In-Birth".

El galardón a mejor juego de carreras o deportes fue para los patinadores de 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2', que superó a clásicos del motor, el fútbol y el baloncesto como 'Dirt 5', 'F1 2020', 'FIFA 21' y 'NBA 2K21'.

El premio al mejor juego independiente también recayó en 'Hades', que competía contra 'Carrion', 'Fall Guys: Ultimate Knockout', 'Spelunky 2' y 'Spiritfarer'.

'Among Us' repitió premio al proclamarse también campeón en la categoría multijugador, en la que competía contra 'Animal Crossing: New Horizons', 'Call of Duty: Warzone', 'Fall Guys: Ultimate Knockout' y 'Valorant'.

La edición de este año ha sido la séptima en la historia de The Game Awards, los Óscar de la industria del videojuego, herederos de los Spike Video Game Awards que se entregaron durante una década entre 2003 y 2013.

Los españoles G2 Esports, mejor equipo del año

Al margen de los premios específicos para videojuegos, el equipo español G2 Esports repitió corona como mejor equipo esports 2020, superando en esta ocasión a otros equipos de prestigio como Damwon Gaming, Dallas Empire, San Francisco Shock y Team Secret.

La categoría de mejor entrenador también repitió ganador y volvió a reconocer a Danny 'Zonic' Sørensen, de Astralis, que se impuso a Dae-Hee 'Crusty' Park, Fabian 'Grabbz' Lohmann, Lee 'Zefa' Jae-Min y Raymond 'Rambo' Lussier.

El premio de mejor jugador lo ganó el coreano Heo 'Showmaker' Su, que se ha forjado un nombre jugando a 'League of Legends', y que se impuso a Ian 'Crimsix' Porter, Kim 'Canyon' Geon-Bu, Anthony 'Shotzzy' Cuevas-Castro y Matthieu 'Zywo' Herbaut.