Pese a que las mujeres son mayoría en los conservatorios de música, la realidad es que se encuentran con un techo de cristal al intentar acceder a ser directoras de orquesta en España. Y es que de las 34 orquestas de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, solo dos cuentan con una mujer como directora titular.

Isabel Rubio, directora de orquesta, afirma al respecto que se trata de "un puesto que, tradicionalmente, por ser de liderazgo de un grupo humano, era masculino". Por suerte, algo está cambiando, ya que, tal y como defiende Isabel, "la música no entiende de género", aunque queda mucho camino por recorrer.

Natalia Cides, violinista, cuenta que cuando ha colaborado con orquestas, siempre se ha repetido la misma historia: "En toda la temporada de una orquesta, en un año, igual venía una mujer, y tocábamos todas las semanas". "Y no será porque no haya mujeres al mismo nivel que esos hombres, incluso mejores en algunas ocasiones, pero, simplemente, no se les da esa oportunidad", critica, por su parte, Conrado Moya, solista de 'Marimba'.

Y cuando se les da la oportunidad, especialmente a mujeres jóvenes como Isabel Rubio, que aspiran a ser una de esas directoras titulares, la exigencia es mayor: "Desde el minuto cero, antes de subirte al escenario, ya te están exigiendo el 120, y si te equivocas, bajas al 50 de credibilidad", expresa la directora de orquesta, quien ya es un referente para muchas jóvenes.

Rubio defiende en que hay mujeres brillantes que pueden desempeñar ese cargo igual, o incluso mejor, que muchos de los directores actuales, por lo que, afirma, "habría que hacérselo mirar". Solo así, la paridad dejará de ser una utopía.