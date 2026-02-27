Atresmedia, grupo líder de audiencias en febrero

Los detalles El grupo sigue liderando por por 34º mes. En el caso concreto de laSexta, crece y registra su segundo mejor mes de la temporada.

Atresmedia se mantiene como el grupo líder de audiencia a pesar de tener un canal menos que su competidor, acumulando 34 meses consecutivos en la cima. En febrero, lideró el 'prime time' con una cuota del 26,1% y superó a su rival por 4,6 puntos. También dominó la sobremesa y la tarde, especialmente de lunes a viernes. laSexta tuvo su segundo mejor mes de la temporada, destacando programas como Aruseros, Lo de Évole y El Intermedio. Antena 3 lideró febrero con la mayor ventaja en 30 años, destacando en informativos y entretenimiento, con 'El Hormiguero' y 'Pasapalabra' como programas más vistos.

Atresmedia continúa como el grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y encadena 34 meses consecutivos a la cabeza, con la mayor distancia con su competidor en cuatro años. En febrero, ha vuelto a ganar el 'prime time', donde ha subido al 26,1& la cuota de pantalla y se ha impuesto a su rival directo por 4,6 puntos. Además, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo una media de más de 16,8 millones de espectadores únicos a diario.

Además de la franja estelar, Atresmedia lidera también la sobremesa (30,2%) y la tarde (24,2%), mientras que de lunes a viernes obtiene resultados más altos en todas ellas, tanto en sobremesa (31,5%), como en la tarde (25,7%), en el 'prime time' (27,1%) y en la mañana (27,1%).

En lo referente a laSexta, crece de nuevo y firma su segundo mejor mes de la temporada, subiendo igualmente en 'prime time'. En concreto, Aruseros crece y supera a sus competidores privados, mientras que Lo de Évole y El Intermedio continúan como los programas más vistos de la cadena. Además, Al Rojo Vivo consigue su segundo mes más visto del curso, laSexta Xplica su mejor febrero de la historia y laSexta Noticias su mejor cuota de la temporada.

Asimismo, Antena 3, imbatible, lidera febrero y crece a la mayor distancia con su competidor en 30 años. La cadena vuelve a subir y acumula ya 19 meses de liderazgo absoluto, con los informativos, los programas y las series más vistas. El canal reina en las franjas de mayor consumo, que son la sobremesa y el 'prime time'.

En su caso, el informativo prolonga su liderazgo absoluto durante 74 meses consecutivos, con su mejor febrero en cuatro años y logra los informativos más vistos de la TV: A3N 1 LV (23,2% y 2,3M) firma su mejor febrero en 20 años, y A3N 2 LV (18,9% y

2,4M) registra máximo de temporada con su mes más visto en dos años.

Por su parte, 'Espejo Público' sigue en sus datos altos y de nuevo líder entre privadas y también sigue Antena 3 imparable en entretenimiento con 'El Hormiguero' como programa más visto de toda la televisión y 'Pasapalabra', que también logra la emisión más vista del mes con el bote de Rosa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.