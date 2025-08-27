Exigen su dinero
Sting, demandado por sus excompañeros de 'The Police': recibe más de medio millón al año sólo por 'Every breath you take'
El contexto Uno de sus temas más conocidos a nivel mundial generó muchos beneficios de los que supuestamente, Sting se adueñó. Ahora, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland alegan que no recibieron los créditos como compositores.
El cantante británico Sting ha recibido una demanda por parte de sus excompañeros de la conocida banda, The Police, que reclaman supuestos derechos de autor perdidos en una cifra considerada "millonaria", según informa 'The Sun'. En la demanda, Sting, de 73 años, aparece como acusado bajo su verdadero nombre, Gordon Matthew Sumner.
Sus antiguos compañeros, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland, con quienes actuó durante casi una década, le reclaman años de beneficios que supuestamente no recibieron. Según informa el medio británico, Sting gana £550.000 al año en beneficios sólo por la canción 'Every breath you take', sin otorgar ni a Summers ni a Copeland créditos como compositores.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que se trata de una situación que "se viene gestando desde hace años". "Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto". Finalmente, sus compañeros se vieron obligados a recurrir a la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha abierto diligencias contra el cantante y su empresa, Magnetic Publishing Limited.
Historia de la música
La mítica banda británica The Police se formó en 1977 y fue todo un éxito, puesto que vendió más de 75 millones de discos. El trío se mantuvo unido hasta 1986 y, como gesto de agradecimiento a los fans, en 2007 se reunió para hacer una única gira mundial que finalizó en 2008.