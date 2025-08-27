Ahora

Exigen su dinero

Sting, demandado por sus excompañeros de 'The Police': recibe más de medio millón al año sólo por 'Every breath you take'

El contexto Uno de sus temas más conocidos a nivel mundial generó muchos beneficios de los que supuestamente, Sting se adueñó. Ahora, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland alegan que no recibieron los créditos como compositores.

Sting actuando durante su concierto en el castillo de Cardiff el 28 de junio de 2025 en Cardiff, Gales.Sting actuando durante su concierto en el castillo de Cardiff el 28 de junio de 2025 en Cardiff, Gales.Getty Images

El cantante británico Sting ha recibido una demanda por parte de sus excompañeros de la conocida banda, The Police, que reclaman supuestos derechos de autor perdidos en una cifra considerada "millonaria", según informa 'The Sun'. En la demanda, Sting, de 73 años, aparece como acusado bajo su verdadero nombre, Gordon Matthew Sumner.

Sus antiguos compañeros, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland, con quienes actuó durante casi una década, le reclaman años de beneficios que supuestamente no recibieron. Según informa el medio británico, Sting gana £550.000 al año en beneficios sólo por la canción 'Every breath you take', sin otorgar ni a Summers ni a Copeland créditos como compositores.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que se trata de una situación que "se viene gestando desde hace años". "Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto". Finalmente, sus compañeros se vieron obligados a recurrir a la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha abierto diligencias contra el cantante y su empresa, Magnetic Publishing Limited.

Historia de la música

La mítica banda británica The Police se formó en 1977 y fue todo un éxito, puesto que vendió más de 75 millones de discos. El trío se mantuvo unido hasta 1986 y, como gesto de agradecimiento a los fans, en 2007 se reunió para hacer una única gira mundial que finalizó en 2008.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios hoy, en directo | España sigue ardiendo mientras la gestión del fuego marca un tenso inicio del curso político
  2. El doble rasero de Israel no tiene límites: ahora su Ejército dice que bombardeó el hospital de Nasser por una cámara colocada por Hamás
  3. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  4. La defensa de Begoña Gómez pide aplazar su declaración ante el juez Peinado por motivos de agenda de su abogado
  5. Trump dice que pedirá pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington
  6. Sting, demandado por sus excompañeros de 'The Police': recibe más de medio millón al año sólo por 'Every breath you take'