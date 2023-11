La canción de Sting 'Every breath you take' es uno de los temas más conocidos del grupo británico The Police con el cantante Sting a la cabeza. El periodista Iñaki de la Torre visita Zapeando para explicar algunas curiosidades en torno a este tema.

Como cuenta, desde su composición la canción ha hecho ganar a Sting 18 millones de euros aunque parte de este dinero corresponde al generado por la canción 'I'll be missing you' de Puff Daddy.

Iñaki cuenta que el rapero utilizó la misma melodía y el mismo acompañamiento de guitarra de la canción de Sting para su canción sin pedir permiso al cantante británico lo que provocó que este le demandara. El litigio tuvo como resultado que cada vez que suena la canción del rapero los royalties son para Sting.