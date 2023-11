Iñaki de la Torre visita Zapeando para hablar de las canciones más rentables de la historia. Uno de estos temas es 'Every Breath You Take' del grupo británico The Police. Desde su composición, la canción ha generado 18 millones de euros, aunque parte de ese dinero fue recaudado por Puff Daddy.

Además, está en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos según la revista 'Rolling Stone'. Como explica el periodista, a pesar de que todo el mundo considera que es una canción de amor, el cantante de la banda, Sting, "explicó que es una canción de amor tóxico".

Iñaki cuenta que "la gente se lo tomó como una canción romántica pero que la letra dice 'cada vez que respiras, cada movimiento que haces estaré vigilándote'". El periodista añade que el cantante pretendía retratar la locura de la gente que acosa y la enfermedad de la posesión en el amor.