'Pretty Woman' cumple 35 años: amor, moda y escenas icónicas, que siguen robando corazones

El contexto Hace 35 años se estrenó 'Pretty Woman', una comedia romántica que marcó a toda una generación. Su historia, su moda y la química entre Julia Roberts y Richard Gere la convirtieron en un clásico del cine que aún conquista al público.

'Pretty Woman' se estrenó en 1990 y, después de 35 años, sigue siendo una de las películas más icónicas y rentables de la historia del cine. Desde su debut, se ha emitido más de 150 veces en la televisión española.

Sus protagonistas, Julia Roberts y Richard Gere, marcaron tendencia tanto en la gran pantalla como fuera de ella, y se consolidaron como grandes figuras del séptimo arte. Tras la película, Julia Roberts recibió una nominación al Óscar a Mejor Actriz por su papel de Vivian Ward.

Las escenas de 'Pretty Woman' respiraban amor, moda, glamour y, sobre todo, aspiración. Entre las escenas más recordadas está la famosa incursión de la protagonista en las tiendas de Rodeo Drive, donde sufre el desprecio de las dependientas para luego regresar y demostrarles su error.

Otra secuencia icónica, que se ha convertido en uno de los momentos más memorables del cine, es la escena del collar. Edward Lewis (Richard Gere) sostiene una caja roja con un lujoso collar de rubíes y diamantes y, cuando Vivian va a tocarlo, él la cierra de golpe, provocando una risa genuina e incontrolable de la actriz. Este gesto quedó tan natural porque Julia Roberts no sabía lo que iba a suceder: fue una sorpresa del director.

