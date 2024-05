"Que vengas a explicar que todo ha terminado,

que tengas que decir que no me quieres ver".

Esta no es la historia oficial de Los Planetas, no es un biopic ni el retrato de cómo uno de los grupos más importantes del país casi se disuelve. Esto pudo pasar o no, pero es lo que suele ocurrir con las leyendas.

A finales de los 90, Granada ("la única ciudad con nombre de bomba", que diría el batería Eric Jiménez) estaba en pleno auge artístico y cultural. El grupo vive su momento más delicado. May, 'la bajista', acaba de romper con la banda y 'el guitarrista' se encuentra en una espiral de autodestrucción. Mientras, 'el cantante' afronta el proceso de composición del que será su tercer disco: 'Una semana en el motor de un autobús', un álbum que transformará la escena musical del país.

Pero, esta no es solo una película sobre Los Planetas. Lo nuevo de Isaki Lacuesta ('Un año, una noche') es un homenaje a la amistad, a la música y a toda una generación. "La película cuenta cosas que pasaron de verdad, cosas que pasaron y hemos modificado, y cosas que son totalmente inventadas. Los Planetas son los primeros que han alimentado su leyenda a través de sus canciones", explica el director a laSexta. "A mí me gusta pensar que esas cosas pasaron, que Jota y Eric estuvieron juntos hasta las seis... como dice la canción", añade.

En un formato de 4:3, el propio de la época, la película muestra las entrañas del proceso creativo y sumerge al espectador en un torbellino emocional (con bien de drogas todo el rato). Y es que "en esta historia hay fantasmas y vampiros, hay amor y catástrofe, hay neorrealismo mágico granaíno y ciencia ficción".

"Porque seremos cientos por cada uno de los nuestros"

Toda la música, los temas de Los Planetas y su tercer álbum, está grabada en directo. De hecho, los miembros de la banda son músicos profesionales de la escena granadina. Todos salvo Dani Ibáñez ('el cantante'), un actor con familia en Granada y conocimientos musicales. Cristalino se mete en la piel del 'guitarrista' y Mario Fernández (Mafo), que ha tocado con Eric y Los Planetas, interpreta al 'batería'.

Una idea original, la de que los actores fuesen músicos, que partió del director Jonás Trueba (quién iba a hacerse cargo del proyecto en un inicio), y que Lacuesta quiso conservar al quedarse finalmente con la película.

"Decidimos que las canciones tuviesen subtítulos cuando empezamos a escribir el guion. Una de las dificultades evidentes del cine musical es conseguir que la música no pare el relato, que la narración siga avanzando mientras aparecen las canciones. Mientras tocan se están peleando, se están queriendo... Sería una fantasía que el público cantara en la sala", asegura a laSexta el director catalán.