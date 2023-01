El momento ha llegado. Bizarrap y Shakira han publicado en la madrugada de este jueves su esperada colaboración, la 'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53'. Ha sido a las 01:00 horas cuando la canción se ha publicado, generando un sinfín de reacciones en todo el mundo.

Fue este martes cuando el argentino y la colombiana anunciaron su colaboración. El tuit de Bizarrap supera los 50.000 retuits y los 680.000 'Me gusta', con más de 64 millones de reproducciones.

En apenas cinco horas, la canción ya acumula más de 17 millones de reproducciones en Spotify. El último gran tema de Shakira, 'Monotonía', en el que habla de su ruptura con Gerard Piqué, supera los 170 millones de reproducciones en Spotify, todavía lejos de los más de 440 millones de 'Te felicito', donde también habla de ese adiós.

Y en esta sesión con Bizarrap, no podían faltar los dardos a su expareja. Así, la colombiana asegura en el estribillo que "Una loba como yo no está pa' novatos / una loba como yo no está pa' tipos como tú".

Insiste Shakira en que "te quedé grande" y que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", canta la artista.

Queda por ver si esta 'Session', la número #53 de Bizarrap, supera los 414 millones de visualizaciones en YouTube que ha logrado el 'Quédate' de Quevedo, que en Spotify ya se encamina a los 1.000 millones de reproducciones.

Otros temas de Shakira y el desamor

"Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", dice Shakira en 'Te felicito', canción que lanzó junto con Rauw Alejandro. Antes, la hemos podido escuchar hablando de desamor en canciones como 'Te Dejo Madrid', 'Antología', 'Inevitable', 'Si te vas' o 'Ciega, Sordomuda'.