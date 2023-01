Shakira ha empezado el año 2023 de forma muy diferente al 2022. La cantante colombiana se ha separado del que ha sido su pareja desde 2010, Gerard Piqué. Mientras negociaban las custodias de sus dos hijos, la cantante ha tenido tiempo de seguir con su carrera musical, una que ha impulsado con fuerza con su última colaboración: la de Bizarrap. Así es, Shakira será la voz de la 'Session 53', un tema en el que no sería de extrañar que añadiese alguna indirecta a su ex.

Si es que le queda alguna más por añadir, pues en 'Te felicito' ya dejó bastantes claras las cosas. La colaboración con Rauw Alejandro le sirvió para confesar que se había sentido engañada y que lo había pasado muy mal. Y lo hizo entonando frases como: "Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

Tampoco se quedó corta con 'Monotonía', el tema que lanzó con Ozuna y en el que volvió a expresar lo mal que lo estaba pasando. Pero también dio pistas sobre los motivos de la ruptura: "De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que algún día fuimos".

Cabe destacar no obstante que no ha sido ahora cuando Shakira ha empezado a hablar de desamor, engaños y ultrajes. Así lo demuestra su carrera musical repleta de éxitos y que repasamos a continuación, con letras de lo más curiosas relacionadas con esta cuestión.

Te Dejo Madrid

Ya en 2011, cuando llevaba un año de noviazgo con Piqué, publicó el tema 'Te Dejo Madrid'. En este trabajo ya dejó claro que no quería "cobardes que me hagan sufrir", pero literalmente.

Antología

Seis años más tarde se rumoreó que Shakira planteó la posibilidad de que "existiera una más" con su canción 'Antología'. Pero también confesó no saber "cómo vivir sin tu amor", uno por el que aprendió a "decir mentiras piadosas para poder verte en horas no adecuadas". Es más, la cantante atribuye a ese amor el haber podido escribir más de 100 canciones.

Inevitable

Entre esos temas se encuentra 'Inevitable', de principios de 2011. Es en él donde Shakira añadió una referencia directa a su novio augurando entender de "futbol" a raíz de su relación. Eso sí, la artista no dudó en utilizar el tema para dejar claro la poca fe que tenía en la relación: "No tienes que decirlo. No vas a volver, te conozco bien".

Si te vas

La sospecha de una tercera persona de 'Antología' parece hacerse más extensa durante todo el tema de 'Si te vas', donde la cantante asegura que ese amor solo le "quitará los pocos centavos que tienes". Es más, asegura que terminará volviendo a ella cuando se haya quedado "sin almohadas para llorar". "Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar porque sin ti el mundo ya me da igual", entonaba hace siete años.

Ciega, Sordomuda

Una Shakira convertida en "bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda, ojerosa, flaca, fea desgreñada, torpe, tonta, lenta, necia y desquiciada" por un amor que no le permite "estar en pie" es la historia de 'Ciega, Sordomuda' (2011), uno de los temas más pegadizos de la cantante. Un ritmo en el que escondió el enganche que sintió en una relación que volvía a caer en los mismos errores.

La Tortura

Si tenemos en cuenta algunos de los temas que la cantante publicó antes de conocer al futbolista, podríamos concluir que a Shakira no le iba bien en el amor antes de Piqué. Tanto es así que su tema 'La Tortura' - el de Alejandro Sanz - narra una ruptura de una relación tóxica en la que reconoce que "no solo de pan vive el hombre ni de excusas vivo yo".

Te Aviso, Te Anuncio

También de rupturas va 'Te Aviso, Te Anuncio'. Concretamente, cuenta el momento en el que la cantante comunica su decisión de dejar la relación, una que le dejó "como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa". Esperemos que esa sonrisa se la devuelva el tema que saca este miércoles, un trabajo en el que se auguran buenas cifras. La expectación no es precisamente poca.