Salman Rushdie se reencuentra con su agresor: "Pensé que me estaba golpeando, pero eran puñaladas"

Salman Rushdie se ha sentado a solo unos metros del hombre que casi le quita la vida en agosto de 2022. En el juicio que intenta arrojar luz sobre aquel fatídico episodio, el escritor ha revivido cómo fue su intento de asesinato. Asegura que cuando su agresor se abalanzó sobre él, pensó que solo le estaba golpeando... hasta que vio la sangre.

"Vi una gran cantidad de sangre cayéndome sobre la ropa. Me golpeaba repetidamente, me golpeaba y me cortaba", ha explicado. Concretamente se llevó 15 puñaladas que llevaron al escritor a creer que iba a morir. Entre sus recuerdos de aquel día, ha descrito perfectamente los ojos de su atacante.

"Me impactaron mucho sus ojos. Eran oscuros y me parecieron muy feroces", confiesa. No obstante, ese comentario ha sido desestimada por el juez. Rushdie también ha enseñado una de las múltiples secuelas, quitándose por primera vez las gafas y dejando al descubierto el ojo que perdió por las cuchilladas.

Hadi Matar, único acusado del juicio, ha mostrado una actitud diferente a lo largo del juicio, al que entró pronunciando un mensaje a favor de Palestina: "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre". El joven de 27 años estadounidense de origen libanés, que se enfrenta a hasta 25 años de prisión, se ha declarado inocente. Aunque según el New York Post, desde la cárcel confesó que intento matar a Rushdie porque atacó a sus creencias, en su famosa novela los versos satánicos.