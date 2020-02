Se acerca la entrega de los Oscar y con ellos llega también la entrega de los Razzies 2020, los conocidos como Golden Raspberries. Estos Anti-Oscar premian cada año los peores títulos del cine del año pasado, así como a los peores intérpretes y directores.

La que se ha convertido en cita inseparable de los Oscar se celebra desde 1980, año en que el crítico y guionista J.B. Wilson decidió comenzar esta tradicional parodia de los más importantes premios cinematográficos. Como cada año, los Razzies se celebran cerca de la gran fiesta de la Academia de Cine. Así, el 8 de febrero se anunciarán los ganadores de las "Frambuesas de Oro" en la víspera de la entrega de los Oscar.

Prueba de la importancia que han ido adquiriendo estos "reconocimientos" durante sus 40 años de vida es que, por primera vez, la ceremonia de entrega será retransmitida por televisión en EEUU.

¿Cómo se eligen las películas ganadoras?

El sistema de votación es similar al de los Oscar: solo los miembros de la Golden Raspberry Award Foundation tienen derecho a votar sus películas menos preferidas del año. Sin embargo, mientras los miembros de la Academia de Cine son elegidos mediante invitación, cualquier persona puede ser miembro de la fundación de los Razzies mientras pague la cuota de 40 dólares necesaria para acceder.

La web oficial de los Razzies ofrece un sistema de mecenazgo por el cual los miembros existentes solo tienen que pagar esos 25 dólares para renovar su suscripción. Por otro lado, hay precios crecientes para incluir amigos en las votaciones, que incluyen además ventajas dentro de la fundación. El precio máximo de 500 dólares otorga al pagante la categoría de miembro vitalicio.

El sistema de votaciones ha sido criticado por diversos medios norteamericanos. Varias voces desde la prensa opinan que los votantes, al no estar obligados a ver las películas candidatas, centran sus votos en películas de gran presupuesto. Así, obras de menor presupuesto muy merecedoras de los antipremios quedan fuera de las candidaturas.

Lo mismo ocurre con los actores y actrices: los premios siempre suelen recaer en celebridades. Esto genera casualidades como el caso de Sandra Bullock, a la que se le concedió en 2010 en menos de 48 horas el Premio Razzie a la Peor actriz por ‘Loca obsesión’ y el Premio de la Academia a la Mejor actriz por ‘Un sueño posible’.

¿Quién podría llevarse los Razzies 2020?

Tras cerrar las votaciones el 4 de febrero, la fundación se prepara para anunciar a sus "ganadores" este fin de semana. A pesar de que en Internet estos días pueden encontrarse nominaciones, lo cierto es que no existe una lista oficial de nominados. Según la web oficial, estos serán anunciados el mismo día de la ceremonia. Aún así, ya hay apuestas sobre qué obras podrían llevarse premios este año. Y la película 'Cats' aparece como la más firme aspirante a llevarse la "frambuesa" de Peor Película.

El musical adaptado de la obra homónima de Broadway contaba con un elenco estelar: Taylor Swift, Jason Derulo, James Corden, Idris Elba o Ian McKellen compartían pantalla en esta adaptación que no ha sido del agrado del público. Como muestra, sus notas en Filmaffinity (3,7/10) o IMDB (2’8/5), y su 20% en Rotten Tomatoes.

Entre las críticas principales figuran la aplicación deficiente de efectos por ordenador para convertir a los actores y actrices en gatos, y el desarrollo lento y aburrido del guion. La historia, que ha cosechado un gran éxito en Broadway, no habría conseguido una adaptación adecuada a la gran pantalla.

Otras candidatas son ‘Rambo 5: Last Blood’, con Silvester Stallone como posible aspirante a llevarse el Razzie al peor actor; el reboot de ‘Hellboy’, que no logró cosechar mejores críticas que las dos primeras películas dirigidas por Guillermo del Toro; o ‘Godzilla’, protagonizada por Millie Bobby Brown, la actriz que encarna a Once en Stranger Things.

Una propuesta muy criticada en las redes ha sido 'Glass', el colofón de M. Night Shyamalan a la trilogía que incluye las películas ‘El protegido’ y ‘Múltiple’, una particular visión sobre el mundo superheroico. Como películas de culto, los fans han criticado que uno de sus protagonistas, James McAvoy, figure como aspirante a llevarse la frambuesa por su actuación.

Lo que está claro es que los Razzies no dejan títere con cabeza: personalidades de la industria como Halle Berry, Sandra Bullock, Ben Affleck, Tom Cruise, Mel Gibson o incluso Donald Trump han sido señalados por la Golden Raspberry Award Foundation por sus "logros" en pantalla. La suerte está echada: ¿quién se llevará este año una "Frambuesa de Oro"? Y la eterna pregunta: ¿habrá algún premiado que vaya a recoger su trofeo?