Dos semifinales, una serie larga de controversias y una gran final: está siendo una semana movidita en Malmö (Suecia), donde se celebra este sábado la 68.ª edición del Festival de Eurovisión. A lo largo de esta semana se han celebrado las dos semifinales de las que han ido saliendo los 20 clasificados para la final, que se suman a los países del Big Five (España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido), que tienen siempre asegurado su pase a la final, y Suecia, como país anfitrión de la gala.

Y de estos 26 países que interpretarán sus canciones, ¿quién ganará la edición de 2024? Nunca se sabe. En 2022, por ejemplo, ganó Ucrania tras el brutal apoyo que recibió a través del televoto, nadie puede adelantar qué es lo que va a ocurrir en el concurso. Sin embargo, podemos acudir a las encuestas y casas de apuestas para ver en qué dirección se mueven las cosas.

Por ahora, dos de los favoritos lograron su pase a la final en las semifinales: por un lado está Baby Lasagna, representante de Croacia, que gracias a su 'Rim Tim Tagi Dim' se hizo con un puesto en la final en la primera semifinal de Eurovisión. Por el otro, la israelí Eden Golan, que consiguió lo mismo en la segunda semifinal, celebrada a dos días de la gran final. Según las predicciones de las diferentes casas de apuestas recogidas por Eurovision World, este sería el top10 de Eurovisión 2024:

1. Croacia | Baby Lasgna

| Baby Lasgna 2. Israel | Eden Golan

3. Suiza | Nemo

4. Francia | Slimane

5. Ucrania | alyona alyona y Jerry Heil

6. Irlanda | Bambie Thug

7. Italia | Angelina Mango

8. Países Bajos | Joost Klein

9. Grecia | Marina Satti

10. Finlandia | Windows95man

Según el global de apuestas, Croacia tiene un 42% de probabilidades de quedar primero en el ranking de Eurovisión de 2024, aunque Israel también tiene bastantes probabilidades; a algo más de 24 horas de que arranque el festival, estaría en torno al 21%.

¿Cómo está España en las casas de apuestas?

España no se coloca este año ni siquiera entre los diez primeros. Nebulossa lleva al Malmö Arena su 'Zorra' con ganas (y mucho apoyo a nivel nacional, aunque también mucha crítica), pero no ha conseguido colocarse entre las mejores. Las casas de apuestas le auguran un discreto puesto 18.ª, que no sería ni el peor ni el mejor. Recordemos que España es el único país que se ha quedado en todas las posiciones posibles del ranking de Eurovisión desde que empezó a participar.

¿Y hay que fiarse de las casas de apuestas? Las que recoge Eurovision World apuntaron bien el año del Chanelazo. Aunque estaba entre las favoritas, esta web apuntaba a una posible victoria de Ucrania, gracias al televoto, o a la de Reino Unido, por obtener la máxima puntuación del jurado. Y efectivamente, los dos países se colocaron por delante de España.