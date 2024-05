Ya está la lista completa de canciones que irán a Eurovisión el sábado, cuando se celebra la gran final del Festival de la Canción. La segunda semifinal se celebró el jueves 9 de mayo, a dos días de la final, y en un contexto más politizado que la primera. La razón: la actuación de Israel. Ya durante los ensayos hubo una serie de cambios que tuvo que hacer la organización, que ha intentado silenciar los abucheos que recibió la representante de Israel, Eden Golan a base de aplausos enlatados.

En la actuación tampoco pudo evitar el ruido y durante la parte a capella, las muestras de desaprobación fueron incluso mayores. Todo esto, no obstante, no ha impedido que Israel se clasifique para la gran final. Estos diez países se suman a los otros 10 que pasaron en la primera semifinal:

Austria | Representante: Kaleen | Canción: We Will Rave

| Representante: Kaleen | Canción: Suiza | Representante: Nemo | Canción: The Code

| Representante: Nemo | Canción: Grecia | Representante: Marina Satti | Canción: Zari

| Representante: Marina Satti | Canción: Armenia | Representante: Ladaniva | Canción: Jaco

| Representante: Ladaniva | Canción: Estonia | Representante: 5miinust & Puuluup | Canción: ( Nendest) Narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

| Representante: 5miinust & Puuluup | Canción: ( Georgia | Representante: Nutsa Buzaladze | Canción: Firefighter

| Representante: Nutsa Buzaladze | Canción: Israel | Representante: Eden Golan | Canción: Hurricane

Representante: Eden Golan | Canción: Países Bajos | Representante: Joost Klein | Canción: Europapa

| Representante: Joost Klein | Canción: Noruega | Representante: Gate | Canción: Ulveham

| Representante: Gate | Canción: Letonia | Representante: Dons | Canción: Hollow

Además de estos 20 que han conseguido el pase a la final, en la gala de Eurovisión, que se celebra el sábado 11 de mayo, también actúan otros seis países que no necesitan pasar ningún proceso de clasificación. España es uno de ellos. Ni la representación española ni la de otros cinco países están obligados a actuar en la semifinal: España , porque pertenece al Big Five, el grupo de cinco países que mayor aportación económica realizan a la organización del festival, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España. El sexto país que no tiene que pasar por la semifinal es el país anfitrión del festival que, por norma, suele ser el ganador de la edición anterior. En esta ocasión es Suecia quien se ganó su pase dorado a la final.